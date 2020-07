Il 22 luglio a Oderzo si corri per LILT

Causa Covid-19, la nota manifestazione podistica “Notte Rosa” salta un giro. Al suo posto quest’anno una staffetta su un tapis roulant allestito in Piazza Grande per la giornata inaugurale delle “Fiere della Maddalena”: un quarto d’ora di corsa ciascuno per mettere in moto la ricerca

Quindici minuti di corsa ciascuno per mettere in moto la ricerca. Quest’anno causa Covid-19 la “Notte Rosa” di Oderzo salta un giro e dà appuntamento al 2021, ma l’impegno della LILT per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione per la lotta ai tumori non si ferma. Mercoledì 22 luglio, per la giornata inaugurale dell’edizione 2020 delle “Fiere della Maddalena”, la delegazione opitergina della Onlus organizza “Corri per LILT!”, una staffetta sul nastro di un tapis roulant aperta a chiunque voglia farsi portavoce dello spirito di solidarietà che caratterizza l’associazione: grazie al contributo degli sponsor, infatti, i chilometri macinati in solitaria dai partecipanti verranno ricalcolati in euro da versare a favore delle campagne educative promosse dalla LILT sul territorio.

Tra le protagoniste che saliranno sul tapis roulant sistemato nell’area verde di Piazza Grande e messo a disposizione dalla Palestra Xystus dalle 10 alle 22 ci sarà la pluricampionessa mondiale di Pattinaggio artistico Silvia Marangoni, madrina della giornata.

A intrattenere il pubblico, anche l’associazione culturale Theama Teatro, che alle 21 porterà in scena “Parol(e)Note”, uno spettacolo di letture e musiche con Piergiorgio Piccoli, Anna Zago e Aristide Genovese.

Iscrizioni

Per iscriversi e prenotare il proprio quarto d’ora di corsa sul tapis roulant inviare una mail a [email protected] o telefonare ai numeri 0422.710264 / 346.4743265.

“Corri per LILT!” è un evento organizzato dalla Delegazione LILT di Oderzo con il patrocinio del Comune di Oderzo. Sponsor dell’evento sono Clinica Hebe, Palestra Xystus, Eureka, Centro Life Oderzo. Al termine della serata sarà comunicato l’importo raccolto durante la giornata.

