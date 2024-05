“Notti Magiche” tra teatro, musica, cinema e aperitivi

La rassegna della compagnia teatrale “Fumo Bianco” ripropone il fortunato format che nel 2023 ha riscosso molto successo: aperitivi, picnic sull’erba e spettacoli.

MOGLIANO VENETO (TV) – Le “Notti Magiche 2024”, ideate dalla compagnia teatrale “Fumo Bianco” e Tema Cultura, tornano ad illuminare la scena di Mogliano Veneto (TV) dal 6 al 27 giugno, riempiendo di arte e pubblico il Parco della Cultura – Antonio Caregaro Negrin e la Filanda Motta di Campocroce. Teatro, musica, cinema e aperitivi sono gli ingredienti della rassegna sotto le stelle, che tanto successo ha riscosso nell’edizione del 2023, con l’introduzione del format “aperitivo – picnic e spettacolo”, richiamando ogni sera centinaia di spettatori.

Quest’anno il festival assume una levatura regionale e coinvolgerà Mogliano Veneto in tutti i sensi: dal gusto delle delizie, offerte dai partner del gusto, servite nel momento dell’aperitivo, al piacere dell’assistere ai quattro eventi con protagonisti di primo piano. Leggerezza, convivio, arte e sorrisi percorreranno tutte la rassegna, ma con un plus che distinguerà la qualità delle proposte. “Saranno quattro serate all’insegna dell’allegria, del divertimento e della comicità che piace a noi”, commenta Giulia Pelliciari, portavoce di “Fumo Bianco”. “Quella comicità che, attraverso la risata, porta a riflettere su temi a volte molto delicati, inevitabilmente presenti nell’esistenza di tutti noi”.



Protagonisti e novità 2024

6 giugno. Ad aprire la rassegna sarà “Amanti e pazzi”, la nuova produzione di “Fumo Bianco”. La giovane compagnia teatrale (Giulia Pelliciari, Filippo Valese, Giacomo Vianello) farà gli onori di casa prendendosi la scena della serata inaugurale, proponendo un testo corrosivo e comico, che parlerà d’amore al contrario, irridendo l’eterno sentimento cantato da grandi poeti e scrittori. Gli spettatori li seguiranno accomodati in una platea verde, il prato del Parco della Cultura. Un grande picnic sotto le stelle, in uno dei luoghi più magici della città.

13 giugno. “Notti Magiche 2024” segna il ritorno a Mogliano Veneto, a grande richiesta, di Cristina Chinaglia, attrice di straordinario talento che ha lavorato con attori del calibro di Filippo Timi, Stefano Accorsi, Miriam Leone, Stefano Fresi, Fabio De Luigi e altri. In trio con i musicisti Marco Baxa e Cristiano Gallian, Cristina Chinaglia arriverà alla Filanda Motta per presentare la prima regionale di “Dottoressa, mio figlio si muove, è normale?”. Il racconto nasce dall’esperienza dal medico bolognese Paola Di Turi, che negli anni ha raccolto i dialoghi più surreali, incredibili e significativi dei genitori che si rivolgevano nel suo ambulatorio pediatrico

21 giugno. Per la prima volta il festival accoglierà al Parco della Cultura l’attore e drammaturgo marchigiano Matthias Martelli, erede della tradizione giullaresca italiana che ha avuto il suo punto più alto in Dario Fo. Interpreterà il monologo “La fame dello Zanni”, una delle più note opere del premio Nobel per la letteratura, racconto tratto dal “Mistero Buffo” scritto da Dario Fo con Franca Rame.

27 giugno. La novità dell’edizione 2024 è l’introduzione nel festival dell’arte cinematografica, al centro dell’ultima serata alla Filanda Motta. Con la collaborazione del Cineforum Labirinto il pubblico riscoprirà un genio del cinema degli albori, Buster Keaton, di cui verrà proiettato “The Cameraman” (1928) del regista Edward Sedgwick. Sessantacinque minuti di un cult dell’epoca del muto, in cui il grande comico interpreta il goffo fotografo di strada Buster Shannon. La proiezione a cielo aperto sarà commentata dal “live” jazz di Roberto Durante (tastiere) e Alessandro Turchet (contrabbasso).



Info

Aperitivo alle 20:30, inizio spettacolo ore 21.30. Ingresso 15 euro.

Acquisto biglietti: vendita in loco il giorno dell’evento fino ad esaurimento posti; prevendita online su www.vivaticket.com aperta da lunedì 6 maggio. InformazioniT. 3513917499 (Giulia), 3920086505 (Filippo). Email [email protected]

“Fumo Bianco” ha organizzato la rassegna grazie al sostegno del Comune di Mogliano Veneto, a cui si aggiunge la collaborazione di Tema Cultura e del Cineforum Labirinto, oltre a diversi sponsor e partner di progetto: Hausbrandt; Filanda Motta; H2A – Atelier Home; Gardin Quadri; Ilma Basculanti; Zanella Legnami; Cleaneasy Hinovia Group; Antincendi Marghera; Andrea Lenzini Biciclette; Rui Impianti Sicurezza. I partner del gusto sono i marchi Nonno Andrea, Col Sandago, Birra Theresianer, Salumeria Fratelli Sartorato, San Marco Ristorazione e Panificio Carniato.