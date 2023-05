“Notti magiche”, stelle, spettacoli, suoni

MOGLIANO VENETO – Sarà una notte magica proprio come il titolo della sua rassegna, promossa dalla Compagnia Fumo Bianco, quella che aprirà le danze mercoledì 21 giugno, all’interno dell’ottocentesco Parco della Cultura (Via Berchet, 1) di Mogliano Veneto.

Dopo un aperitivo con musica dal vivo, con inizio alle ore 20:00, il Festival invita a trattenersi nella location suggestiva, gioiello moglianese sito nel cuore della Città, per fruire di uno spettacolo in compagnia di amici, amiche, parenti, amanti. Dal titolo “D’amore di vino”, il primo spettacolo della rassegna presentata questa mattina in sede di conferenza stampa, andrà in scena a tramonto inoltrato, sotto un cielo stellato, illuminato dalla luce di oltre mille candele.

Ad aprire il Festival sarà proprio la compagnia teatrale promotrice, che porterà in scena racconti comici, esilaranti, irriverenti e romantici di storie d’amore e amanti. Ad accompagnarne la performance, la chitarra di Davide Palladin e la voce recitante di Linda Pani attrice, ballerina e speaker radiofonica.

Inizio spettacolo alle ore 21.00. In caso di pioggia, l’evento avrà luogo presso la filanda Motta.

Accesso solo su prenotazione (prevendita online dal 25 maggio su Vivaticket oppure vendita in loco il giorno dell’evento).

I successivi spettacoli della rassegna “Notti magiche” si terranno nelle date di mercoledì 28 giugno, 5-12-19 luglio e si alterneranno tra due incantevoli location moglianesi: Parco della Cultura e Filanda Motta.

“Le loro iniziative e il loro entusiasmo – rivolgendosi alla Compagnia Fumo Bianco, composta da uno direttivo giovane – è importante per la città e la città di Mogliano Veneto crede nei giovani” ha dichiarato questa mattina il vicesindaco Giorgio Copparoni, presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale alla conferenza stampa di presentazione della rassegna.