Nordic wolking in Valbelluna

La Strada Facendo Outdoor – Nordic Walking Treviso organizza una passeggiata da Giaon di Limana sul “sentiero Dino Buzzati”, lungo la via Crucis dalla Madonna di Parè, famosa perché frequentemente percorsa dallo scrittore.

I partecipanti godranno di vedute suggestive sulla Valbelluna e sui gruppi dolomitici delle Dolomiti Bellunesi.

Da Giaon seguendo le tabelle della via Crucis e, dopo le ultime case, la ripida mulattiera a zig-zag tra i capitelli conduce al santuario della Madonna dei Parè. A fianco della chiesetta si trovano le tre grandi Croci, ai piedi delle quali si trovano reperti di un villaggio fortificato preistorico. Proseguendo lungo il “sentiero Buzzati” si sbuca sull’ampia piana di Valpiana, dove si trova l’area ricreativa “Baita degli Alpini”. Scesi alla strada asfaltata della Valmorel, si prosegue con alcune scorciatoie nel bosco per giungere al caratteristico capitello delle Laste, che leggenda vuole ispiratore di alcuni racconti di Buzzati.

Programma

Ritrovo a Treviso: ore 7.45 parcheggio di fronte casello autostradale TV nord

Ritrovo in loco: ore 9.10 Trattoria da Cleto, via Laste 75 – Limana (Belluno)

Difficoltà: facile

Lunghezza: 11,5 km

Dislivello: 350 m

Durata: 3 ore circa

Quota di partecipazione: € 5

Iscrizioni entro venerdì 7 febbraio.

Attività riservata ai soci ASD Strada Facendo: se non lo sei ancora, potrai richiedere l’iscrizione all’inizio dell’escursione, portando la domanda socio (che riceverai in automatico via email, iscrivendoti all’escursione) compilata e firmata.

