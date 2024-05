Muraro torna in campo con la Lega

Sabato a Mogliano verrà presentata la lista della Lega.

MOGLIANO VENETO – Sabato 18 maggio, alle ore 11 alla Casetta Rossa, la Lega presenterà la propria lista dei candidati per la carica di consigliere comunale. La Lega sostiene a Mogliano, insieme al centro destra, il candidato sindaco Davide Bortolato. In lista, oltre ad alcuni nomi storici e new entry, la novità è data dalla presenza di un big come Leonardo Muraro. Ex presidente della Provincia dal maggio 2005 a settembre 2016, Muraro torna in campo, candidandosi nella lista della Lega “nel movimento che costantemente è rimasto nel mio cuore: Lega sempre Lega. Mi presento come Consigliere Comunale, per portare la mia esperienza a disposizione della mia città”. Il percorso politico di Muraro era iniziato proprio sui banchi del consiglio comunale moglianese ed ora, dopo una rottura consumata nel 2015 con il suo partito ed un periodo lontano dai riflettori, ritorna a correre con il placet dei livelli più alti della Liga Veneta.

La politica è un ambito in cui vale il detto” mai dire mai”, un concetto quanto mai veritiero. Analizzando ciò che è successo in questi anni anche all’interno della Lega moglianese e il percorso di riavvicinamento che ha gettato le basi per la situazione attuale, possiamo dire che la città “ è come sempre un laboratorio politico”.