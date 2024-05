Salvaguardare se stessi e gli altri

Dal 20 al 27 maggio, la European Testing Week 2024 mobilita tutta Europa per promuovere la diagnosi precoce dell’HIV, delle epatiti virali e di altre Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST).

Dal 20 al 27 maggio tutta Europa si mobilita per la prima European Testing Week (ETW) del 2024, la settimana dei test volta a promuovere la diagnosi precoce dell’HIV, delle epatiti virali e di altre Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST). Testare, Trattare, Prevenire: “Test, Treat, Prevent” è lo slogan dell’iniziativa, una delle più importanti al mondo per quanto riguarda la salute pubblica.

Promossa da EuroTEST due volte l’anno, in primavera e in autunno, la ETW vede coinvolte centinaia di realtà, tra istituzioni sanitarie pubbliche e private, community e ONG, in oltre cinquanta paesi del continente europeo. Purtroppo, in tutta la regione europea dell’OMS, gran parte di queste infezioni resta non diagnosticata fino all’insorgere di gravi conseguenze per la salute delle persone. Nella regione europea dell’OMS si stima che solo l’83% dei circa tre milioni di persone che vivono con HIV siano consapevoli del loro stato. Molto più alti i casi non diagnosticati di HBV e HCV.

Eppure, accedere tempestivamente al test e, quindi, alle cure disponibili, permetterebbe di salvaguardare al meglio la propria salute e quella delle altre persone. Nel caso dell’HIV, le terapie disponibili riescono a portare la carica virale a livelli talmente bassi da fermare il decorso verso l’AIDS e da rendere il virus non trasmissibile secondo l’evidenza scientifica U=U, ossia Undetectable equals Untransmittable.

Per quanto riguarda le epatiti virali – prima causa di cirrosi e cancro epatico se non trattate – ricordiamo che l’HCV può essere guarita completamente mentre l’HBV può essere controllata e prevenuta con un vaccino.

Gli ultimi dati disponibili dell’ECDC, quelli del 2022, mostrano in tutti i paesi UE/SEE aumenti esponenziali per gonorrea, sifilide, clamidia e altre infezioni sessualmente trasmissibili che vanno diagnosticate e trattate con tempestività.

Gli obiettivi principali della ETW

Incoraggiare le persone a sottoporsi ai test per conoscere il proprio stato di salute e renderle consapevoli, eventualmente, dei percorsi di cura da affrontare. Moltiplicare l’offerta di test anonimi e gratuiti in tutte le modalità e in tutti i contesti, così da agevolarne l’accesso a fasce di popolazione più ampie possibile. Creare occasioni di informazione e, dunque, di prevenzione. Premere sulle istituzioni sanitarie affinché moltiplichino le opportunità di test, eliminando tutte le barriere che possono ostacolarne la fruizione (prescrizioni, richiesta di documenti, mancanza di privacy e anonimato, timori legati allo stigma, orari non funzionali e accessibili). Fare pressione sui decisori politici affinché si impegnino a fornire servizi integrati per la diagnosi precoce di queste infezioni, spesso tra loro concomitanti.

La LILA parteciperà anche a questa edizione della ETW rafforzando l’offerta dei propri servizi di testing, attivi, comunque, tutto l’anno. Le nostre sedi offriranno test rapidi, anonimi e gratuiti, salivari o capillari, per HIV, HCV e sifilide in sette città: Bari, Cagliari, Como, Firenze, Milano, Torino e Trento, per un totale di 21 date con 96 ore.

A coloro che si rivolgeranno al nostro servizio, saranno proposti colloqui anonimi informativi e counselling pre e post test. In caso di esito reattivo, le persone saranno sostenute e accompagnate nell’accesso ai servizi pubblici per gli eventuali esami di conferma e per la presa in carico e l’accesso alle terapie.

Per orari e maggiori informazioni https://www.lila.it/it/iniziative/1830-etw2024spring

Contatti

LILA rinnova e integra inoltre tutti i propri servizi lanciando un numero telefonico unico per accedere da ogni parte d’Italia 02 89 455 320