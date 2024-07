In occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 le Nazionali di volley italiane indosseranno le nuove divise Erreà derivante da fibre riciclate

L’Italvolley si rifà il look. In occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, le Nazionali italiane maschile e femminile indosseranno infatti le nuove divise Erreà realizzate con l’innovativo materiale Sensibility derivante da fibre riciclate.

Come da tradizione, le maglie rimangono fedeli alle tonalità iconiche: azzurre per la prima divisa, bianche per la seconda. La terza invece in una nuova tonalità, antracite con dettagli oro. Il design è caratterizzato da una grafica geometrica stampata in transfer tono su tono o a contrasto, che anima lo sfondo insieme alla bandiera tricolore sfumata al centro e sui lati.

Gli accenti blu o azzurri decorano il collo a V, i bordi delle maniche e i fianchi, mentre una linea dorata celebra i successi con la bandiera italiana al centro. Le divise sono completate dalla presenza della bandiera tricolore lato cuore e sul retro del collo. La numerazione, sempre in bianco, è resa con un font squadrato innovativo, apportando modernità e originalità al design.

Un’analisi certificata ISO 14067 condotta da ACBC, BCorp e Circular Science, azienda italiana leader nella consulenza green B2B e partner di Erreà, sulle maglie realizzate con l’utilizzo del nuovo tessuto Sensibility, ha rivelato risultati significativi in termini di riduzione di impatto: l’analisi effettuata ha registrato una riduzione di circa il 23% delle emissioni di CO2 rispetto ad una maglia standard.

Questo progetto che unisce alte performance e attenzione all’ambiente, si inserisce all’interno di un percorso responsabile iniziato con la redazione e pubblicazione del Manifesto di Sostenibilità di Erreà, avvenuti a marzo 2024, in cui l’azienda si impegna a ridurre l’impronta di carbonio per unità del 30%, entro il 2030.

La Nazionale maschile la indosserà per la prima volta al debutto a Parigi sabato 27 luglio alle 13 con il temutissimo Brasile. Le azzurre invece le inaugureranno il giorno seguente alle 9 con la Repubblica Dominicana.