ItalVolley a Parigi subito il Brasile

Uscito il calendario del Torneo Olimpico maschile di pallavolo. L’Italvolley a Parigi subito con il Brasile

PARIGI – L’avventura Olimpica a Parigi dell’Italvolley inizierà subito con un grande classico. È stato diramato il calendario della fase a gironi e gli azzurri esordiranno nella Pool B sabato 27 luglio alle ore 13.00 contro il Brasile. Martedì 30, poi, sarà la volta della partita con l’Egitto, fissata alle ore 9.00. La squadra di Fefè De Giorgi chiuderà il gruppo sabato 3 agosto alle 17.00 contro la Polonia. Tutte le partite saranno ospitate dal padiglione 1 della South Paris Arena.

Terminata la fase a gironi, sarà stilata una classifica generale che determinerà le otto formazioni che proseguiranno il loro percorso. Si qualificheranno ai quarti di finale le prime due squadre di ciascuno dei tre gironi più le due migliori terze.

Gli accoppiamenti saranno i seguenti: QF1 (1 vs 8), QF2 (2 vs 7), QF3 (3 vs 6) e QF4 (4 vs 5). Nelle semifinali, quindi, si procederà con il seguente schema: SF1 (WQF1 vs WQF4) e SF2 (WQF2 vs WQF3).

Lunedì 5 agosto andranno in scena i quarti di finale (ore 09.00, 13.00, 17.00 e 21.00), mercoledì 7 le semifinali (ore 16.00 e 20.00) La finale per la medaglia di bronzo è in programma venerdì 9 agosto alle 16.00, l’ultimo atto del torneo, il match per l’oro, sabato 10 alle 13.00.

Photo Credits: FIVB