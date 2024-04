Si celebra per la prima volta la giornata del Made in Italy, oggi 15 aprile, giorno in cui nacque, nel 1452, il grande Leonardo da Vinci

Italia – Per la prima volta, il…Fatto in Italia diventa la Giornata Nazionale del Made in Italy! Più di 200 eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale con mostre, manifestazioni, cerimonie ufficiali e open day organizzati da numerose aziende aderenti all’iniziativa, compongono il ricco programma.

La Giornata Nazionale del Made in Italy è l’atto finale della legge 206 che tutela il nostro patrimonio produttivo, dopo l’istituzione del Liceo del Made In Italy.

Una legge ad hoc

La Legge del 27 dicembre 2023 n. 206 sulla tutela del Made in Italy, reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.

È un impegno verso la valorizzazione del Made in Italy, un marchio che racchiude la qualità, l’innovazione e la tradizione del nostro tessuto imprenditoriale e culturale.

Enti statali, regionali e locali lavoreranno insieme per rafforzare i settori chiave che rappresentano il cuore del Made in Italy, mirando a promuovere la nostra terra e le sue peculiarità anche all’estero. Questo sforzo condiviso si basa su una visione di futuro sostenibile e inclusivo, dove le pratiche artigianali vengono preservate e il lavoro di giovani e donne è valorizzato e incoraggiato.

L’obiettivo è creare un ambiente dove l’eccellenza italiana possa continuare a crescere e a essere apprezzata in tutto il mondo, facendo della sostenibilità, dell’inclusione sociale e della valorizzazione delle competenze artigianali i pilastri su cui costruire il futuro del Fatto in Italia.

Leonardo, testimonial del Made in Italy

Per coronare l’impegno promosso dalla legge 206, è stata istituita questa giornata nazionale del Made in Italy il 15 aprile, giorno di nascita dell’uomo più rappresentativo della creatività, dell’ingegno e dell’arte italiana. Conosciuto in tutto il mondo, Leonardo è il Testimonial ideale del Made in Italy.

Quel gran genio di Leonardo

Da Vinci è stato un precursore nell’utilizzo della prospettiva, della raffigurazione del movimento e dell’anatomia umana nella pittura. Inoltre, ha sviluppato una vasta gamma di idee nel campo della meccanica, dell’architettura, dell’ingegneria e dell’invenzione.

Leonardo Da Vinci nacque il 15 aprile del 1452 a Vinci, un piccolo villaggio in provincia di Firenze. Suo padre era un notaio, mentre sua madre Caterina era una contadina. A causa della diversa situazione sociale, Leonardo rimase figlio illegittimo. Non potè seguire studi tradizionali ma, grazie alla sua curiosità naturale, riuscì a imparare molte cose da solo.

A soli quindici anni, Leonardo entrò nella bottega di Andrea del Verrocchio, un famoso maestro fiorentino. Lì, imparò l’arte della pittura, dello scultore e dell’oreficeria. Negli anni successivi, iniziò a sperimentare la prospettiva, la raffigurazione del movimento e l’anatomia umana.

Nel 1482 si trasferì a Milano dove rimase fino al 1517, quando si trasferì a Roma, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita. A Roma continuò a lavorare come artista e inventore, ma non riuscì a realizzare nessuna delle sue invenzioni. Nel 1519, Leonardo morì a Cloux, un piccolo villaggio nelle vicinanze di Amboise, in Francia.

