Sono 25 le convocate anti Francia in vista della terza sfida del Guinness Women’s Six Nations. L’incontro sarà giocato domenica 14 allo Stade Jean Bouin.

PARMA – Continua il Guinness Women’s Six Nations. Dopo la storica vittoria in Irlanda dello scorso 31 marzo, e la meritata settimana di pausa, le Azzurre sono pronte a radunarsi di nuovo per preparare la sfida contro la Francia.



La Nazionale Femminile si radunerà martedì 9 aprile a Parma e volerà poi a Parigi, dove affronterà la Francia allo Stade Jean Bouin, casa dello Stade Français e della formazione calcistica femminile del Paris Saint-Germain. La partita sarà trasmessa in diretta domenica 14 alle 13:30 su Sky Sport.

Le convocate anti Francia

Coach Raineri ritrova nella lista delle convocate la capitana Elisa Giordano, assente nelle prime due gare per un infortunio al muscolo gastrocnemio.

Qui di seguito la lista delle atlete convocate e invitate per la sfida con la Francia:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais)

Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby)

Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain)

Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina)

Laura GURIOLI (Villorba Rugby)

Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno)

Veronica MADIA (Grenoble Amazones)

Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby)

Aura MUZZO (Villorba Rugby)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

Alessia PILANI (Rugby Colorno)

Beatrice RIGONI (Sale Sharks)

Sara SEYE (Ealing Trailfinders)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat Rugby)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

Sara TOUNESI (Sale Sharks)

Silvia TURANI (Harlequins)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

Atlete invitate

Gaia BUSO (Rugby Colorno)

Sofia CATELLANI (Rugby Colorno)

Micol CAVINA (Villorba Rugby)

Giada CORRADINI (Rugby Colorno)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)

Luna Agatha SACCHI (Cus Torino)

Sofia TURRISI (CUS Milano Rugby)

I prossimi impegni delle azzurre

Domenica 14 aprile 2024, ore 13:30, Parigi, Stade Jean Bouin

Francia v Italia

Sabato 20 aprile 2024, ore 17:45, Parma, Stadio Sergio Lanfranchi

Italia v Scozia

Sabato 27 aprile 2024, ore 13:!5, Cardiff, Principality Stadium

Galles v Italia