Iapichino rivelazione dell’anno

Larissa Iapichino, la giovane stella del salto in lungo italiano, è stata scelta dall’associazione della Stampa Estera come atleta rivelazione dell’anno 2023.

“Stella emergente dell’atletica leggera italiana. Il suo talento e il suo impegno fanno sperare per un futuro brillante nello sport italiano”. Con questa motivazione Larissa Iapichino è stata scelta dall’Associazione della Stampa Estera come “atleta rivelazione dell’anno 2023” nell’ambito del premio sportivo che viene assegnato con cadenza annuale dai giornalisti stranieri accreditati in Italia.

L’argento di Istanbul

Nella passata stagione la giovane saltatrice azzurra ha continuato il proprio percorso di crescita, fino a sfiorare i sette metri nel salto in lungo. Un balzo di ben 6,97 metri agli Europei indoor di Istanbul che le è valso la medaglia d’argento. Un podio che è stato accompagnato da tre successi in Wanda Diamond League. Tre le vittorie, nelle tappe di Firenze, Stoccolma e Principato di Monaco, al cospetto di tutte le rivali più forti al mondo, incontrate anche in occasione dei Mondiali di Budapest terminati al quinto posto. Nella sua bacheca del 2023 luccica pure la medaglia d’oro degli Europei U23 di Espoo.

All’atletica anche il riconoscimento di atleta paralimpico dell’anno a Ambra Sabatini, medaglia d’oro nei 100 ai Mondiali paralimpici di Parigi con il record del mondo di 13.98. Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati a Jannik Sinner (tennis, atleta dell’anno), Romelu Lukaku (calcio, atleta straniero dell’anno) e a Gianluigi Buffon (calcio, premio per la carriera).

Il premio

È un riconoscimento con cadenza annuale che viene assegnato dai giornalisti stranieri accreditati in Italia. Il premio nasce oltre trent’anni fa, quando per la prima volta nel ’91 furono assegnati i premi al miglior atleta dell’anno, miglior atleta straniero in Italia e premio per la carriera.

Fra i vincitori del passato, si possono ricordare grandi nomi tra cui, per l’atletica, il campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs e la leggenda del lungo Fiona May. Nella altre discipline, negli anni, sono stati premiati fuoriclasse come la sciatrice Deborah Compagnoni, la nuotatrice Federica Pellegrini, i calciatori Francesco Totti, Zinedine Zidane, Dino Zoff, Roberto Mancini, Zlatan Ibrahimovic e Victor Osimhen.