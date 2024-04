Pubblicità elettorale Elezioni 2024

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali per le Elezioni Europee ed Amministrative, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

Nereida Srl dichiara di aver depositato una documento analitico a disposizione di chiunque abbia interesse a richiederlo via mail all’indirizzo [email protected].

Il termine di consegna del materiale da pubblicare è di non meno di due settimane a partire dalla data odierna.

Le richieste di pubblicazione e di preventivi devono essere indirizzate a Il Nuovo Terraglio, Sezione Pubblicità, [email protected].