“La sindaca di tutti”

Una candidata sindaca donna per le elezioni amministrative del giugno 2024. Giuliana Tochet, impegnata da sempre in politica in ruoli di primo piano, scesa in campo con due liste civiche “Ascoltiamo Mogliano” e “Miglioriamo Mogliano”, così motiva la sua discesa in campo: ”Mi presento con due liste civiche perché credo nel potere delle persone di cambiare una deriva partitica che non mi appartiene più. Il mio non sarà un programma elettorale, ma un progetto concreto per questa città che amo tanto, per i suoi quartieri e le sue cinque frazioni, nessuno escluso. Il mio primo obiettivo è ascoltare tutti, confrontarmi con tutti non dall’alto di un ruolo, bensì come una persona tra le persone”.



La Tochet è da sempre in prima linea per i più fragili, “per le persone che non hanno voce, per i miei concittadini che non hanno risposte anche alle domande più semplici”, questo uno dei punti cardine del suo progetto amministrativo.



Di seguito l’intervista alla candidata sindaca Giuliana Tochet.

Guarda il video su YouTube.



Crediti fotografici ©Ortolan



Luciana Ermini