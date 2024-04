La famiglia e i più deboli al centro

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma del Circolo di Fratelli d’Italia di Mogliano Veneto, che sostiene il candidato Sindaco Bortolato alle prossime amministrative.

MOGLIANO VENETO (TV) – L’Assessore Francesca Caccin, fin dal principio, aveva sostenuto che “nessuno resti indietro” doveva essere il principio fondamentale sul quale avrebbero dovuto basarsi le future politiche sociali dell’Amministrazione Comunale.



In questa direzione infatti si è sviluppata l’azione dell’Assessorato, con lo stanziamento di Fondi destinati ad intervenire a sostegno dei nuclei familiari più fragili, come il bando bollette, per contrastare l’aumento dell’incidenza dei costi energetici sul bilancio familiare, quest’anno sviluppato in modo da ampliare il numero di famiglie che hanno avuto la possibilità di beneficiare dell’ iniziativa.

A questo si unisce il bando Tari a rimborso della spesa per la tariffa rifiuti, quest’anno formulato in modo da semplificare le modalità di rimborso, sollevando le famiglie da ulteriori incombenze burocratiche. Grazie alla collaborazione e al lavoro svolto in sinergia con l’ambito territoriale Ven 09, sono stati destinati altri circa 30.000 euro a sostegno sempre della famiglia e della natalità. Tutto questo ci tiene a sottolineare l’assessore Caccin, si è reso possibile grazie alla competenza e al grande impegno di tutto l’ufficio politiche sociali, persone preparate empatiche ed efficienti, con le quali è facile creare sinergie e di conseguenza un servizio migliore nei confronti della comunità. Anche gli anziani al centro delle politiche sociali, con l’avvio di due laboratori di cucito dedicati alle signore “over” in collaborazione con la soms, per favorire l’invecchiamento attivo e la socializzazione.



E l’impegno dell’assessorato è stato anche quello di cercare di creare rete, consapevoli che solo coinvolgendo tutti gli attori della nostra collettività, potremo affrontare le sfide del futuro. Con questo intento è è stata organizzata dall’amministrazione comunale la Festa delle Associazioni, occasione di festa per la nostra Città, ma anche e soprattutto momento in cui realtà che si prendono cura di ragazzi con abilità diverse, sono riuscite a gettare le basi per iniziative di inclusività con associazioni sportive e di volontariato del territorio, collaborazioni che continuano, con interscambi di “bene” reciproco.

Perché la disabilità deve sempre essere un valore aggiunto, un’occasione di crescita per la collettività. E a sostegno di questa convinzione, sono stati messi in campo azioni mirate ad agevolare la vita di tutti i giorni, attraverso l’erogazione di Fondi a sostegno delle famiglie con figli che convivono con la disabilità, grazie al bando trasporto scolastico, dedicato agli alunni con certificazione.



Il 3 dicembre in piazza a Mogliano, in occasione della Giornata mondiale della Disabilità, in collaborazione con Coro Anton, cooperativa la Scintilla, Cooperativa Orchidea e Fattibillimo, abbiamo coinvolto la cittadinanza in “Io ti vedo” un emozionante flash mob di inclusività e sensibilizzazione.



In tema di pari opportunità poi, e’ stato messo in campo un articolato programma di eventi, finalizzati a mettere al centro dell’attenzione la Donna, motore di traino di tutta la nostra società. A luglio presso la Sala Mogliano -spazio arte urbano, c’è stata la mostra delle foto finaliste del concorso “La forza delle donne” organizzato dalla commissione pari opportunità intercomunale, in collaborazione coi comuni di Casale, Preganziol Zero Branco Casier e Marcon. Ad oggi è stato dato il via anche alla seconda edizione,del concorso, un’iniziativa che mira a sottolineare il coraggio delle donne. Mamme, figlie, mogli, sorelle, compagne, che affrontano la vita e le sfide del futuro con la forza dell’amore. Consapevoli che sarà proprio l’amore e non l’odio a vincere la violenza, che sarà la forza delle differenze e non la follia dell’omologazione a risanare le ferite. E per sottolineare questo concetto, durante il mese di Novembre, abbiamo coinvolto giovani atleti di Mogliano. Giocatori di Rugby, basket, calcio, hanno partecipato all’inaugurazione di due nuove panchine rosse, per gridare tutti insieme NO alla violenza sulle donne. E sempre a Novembre, sono state messe in campo molte energie per continuare a ribadire questo messaggio, con l’organizzazione di una mostra dedicata al Femminicidio, conferenze in collaborazione con le classi del liceo Berto e dell’Astori e spettacoli teatrali a tema. A concludere anche la staffetta lungo il Terraglio dedicata a Giulia, con la partecipazione di tutti i comuni della commissione intercomunale pari opportunità.