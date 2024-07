JOYRUN, una corsa (con premi) per tutte le età

Dopo il successo dello scorso anno torna la JOYRUN, una corsa per gli amanti del running di ogni età, con premi per entrambi i percorsi

Noventa di Piave (VE) – La terza edizione della JOYRUN, in programma domenica 1° settembre, presenta due percorsi alternativi da 10 o 5 km, per scoprire insieme Noventa di Piave e il suo territorio. Sono previsti premi per entrambi i percorsi: saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto, dalle ore 7:00, presso il parcheggio A/B del Noventa di Piave Designer Outlet. La corsa partirà alle ore 8:30 dal Municipio di Noventa di Piave (una navetta sarà a disposizione per il trasferimento dall’Outlet al luogo di partenza).





Il ritiro del pacco gara potrà essere effettuato sabato 31 agosto 2024 dalle ore 10 alle ore 20 vicino al Guest Services, oppure domenica 1° settembre dalle ore 7 fino all’inizio della gara presso il parcheggio A/B.

Anche le iscrizioni si potranno effettuare fino a domenica 1° settembre (ore 8:00).

La quota di iscrizione è di € 10+diritti di prevendita (iscrizione gratuita per i bambini fini a 12 anni compiuti) e sarà da corrispondere al momento dell’iscrizione. Il ricavato sarà devoluto alla FISPES per l’acquisto di equipaggiamento sportivo per i piccoli atleti portatori di handicap.