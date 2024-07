Cinema sotto le stelle a Marghera estate

Torna protagonista il grande schermo con la rassegna “Cinema sotto le stelle”, appuntamento tradizionale con il cinema all’aperto di “Marghera estate”

Venezia Marghera – É arrivato alla 44esima edizione l’evento ormai tradizione dell’estate, in Piazza Mercato a Marghera.

Dopo il successo dei concerti di luglio all’insegna delle migliori cover band, Piazza Mercato continua ad accogliere il pubblico nella sua arena estiva con un lungo cartellone di proiezioni dal primo agosto al 6 settembre.

La rassegna, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Making Movie, anche quest’anno spazia dai successi della stagione cinematografica appena conclusa (da C’è ancora domani ad Assassinio a Venezia, da Barbie a Io capitano) a vere e proprie chicche del passato. Un’occasione per condividere la passione per il grande schermo, che spesso si rivela uno specchio attraverso cui descrivere o capire la realtà che ci circonda.

“E’ una manifestazione di successo e di qualità, capace di portare la gente in piazza: i film infatti non sono soltanto un fine ma diventano strumento per fare comunità” ha spiegato l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – Per l’amministrazione “Cinema sotto le stelle” e le altre manifestazioni di Marghera sono un focus importante, tanto che, anche nei momenti economicamente più bui, gli eventi culturali e che creano socialità sono sempre stati mantenuti”. Gli fa eco l’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar: “Sono 9 anni che l’amministrazione lavora per creare socialità, per far uscire la gente di casa e farla incontrare. Direi che c’è riuscita. Non solo: qui a Marghera gli spettatori arrivano anche dalla città metropolitana e oltre”.

Teodoro Marolo, presidente della Municipalità di Marghera e Piero Rosa Salva, amministratore unico di Vela Spa, organizzatore dell’evento hanno presentato il calendario.

“Anche quest’anno siamo contenti di sostenere tutte le iniziative estive sparse nel territorio, in particolare rivolte alle famiglie che trascorrono l’estate in città ma che sono diventate attrattive anche per un territorio più vasto grazie alla qualità delle proposte e dell’organizzazione – ha dichiarato Piero Rosa Salva – “Cinema sotto le stelle” è una rassegna che ha sempre registrato un grande riscontro e gradimento nel pubblico grazie a una programmazione di assoluta qualità”.

Il programma

Il programma è davvero ricco, con 32 film in cartellone. Spazia tra più generi abbracciando così i gusti di tutti, per grandi e piccini, per offrire a chi vive la città anche nei mesi più caldi occasioni di intrattenimento e svago, trasformando per un intero mese Piazza Mercato in un salotto dove trascorrere insieme le sere d’estate.

Quattro serate in particolare sono dedicate al pubblico dei più giovani: Ghostbusters – Minaccia Glaciale, Wonka e i due film di animazione Kung Fu Panda 4 e Prendi il volo.

Nel complesso vede un’ottima compresenza sia di titoli italiani che di titoli stranieri, con particolare attenzione ai più amati dal pubblico e premiati dalla critica.

Il calendario propone ogni sera un film diverso, dal 1 agosto al 1 settembre, con la proiezione conclusiva venerdì 6 settembre del film L’attimo fuggente, imperdibile pellicola senza tempo, a 35 anni dalla sua uscita e dieci anni dalla morte di Robin Williams.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, fatta eccezione per il film Oppenheimer del 31 agosto che avrà inizio alle 20.30; la biglietteria apre alle ore 19.00. Il costo del biglietto è € 3,00.

Per ricevere la programmazione quotidiana dei film ed essere avvisati in caso di annulli e recuperi, si consiglia l’iscrizione al canale broadcasting di “Cinema sotto le Stelle”, inviando al numero Whatsapp 3474591960 la frase “ADERISCO”.