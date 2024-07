Confindustria Veneto Est: presentati gli incentivi di Invitalia

Si è svolto nella sede di Venezia-Marghera l’incontro con Invitalia sulle agevolazioni offerte agli investimenti di PMI e grandi imprese, startup innovative e nuove imprese di giovani e donne, trasformazione tecnologica, digitale e sostenibile, contratti di sviluppo e aree di crisi

VENEZIA. Dai Contratti di Sviluppo, il principale strumento di politica industriale, gestito da Invitalia, per favorire investimenti di grandi dimensioni sul territorio, a Smart&Start Italia, l’incentivo alla nascita di startup ad alto contenuto tecnologico, a Digital Transformation, l’agevolazione per la trasformazione tecnologica e digitale di micro, piccole e medie imprese.

Sono stati presentati iri a Venezia-Marghera, nell’incontro promosso da Confindustria Veneto Est con Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo, che gestisce tutti gli incentivi nazionali per le imprese, gli strumenti di sostegno e le agevolazioni disponibili per i piani di sviluppo di PMI e grandi imprese, la nascita di startup innovative e nuove imprese di giovani e donne, la trasformazione tecnologica, digitale e sostenibile dei processi produttivi, fino ai contratti di sviluppo e al rilancio di aree di crisi (riconversione e riqualificazione industriale di Venezia). Opportunità che evidenziano il ruolo sempre più centrale che Invitalia riveste per favorire la competitività di imprese e territori, sostenere i settori strategici della nostra economia, anche in un’area tra le più produttive del Paese come il Veneto.

Dopo il saluto di Carlo Scabin, Presidente del Gruppo Agro, Ittico, Molitorio, Zootecnico di Confindustria Veneto Est, sono intervenuti Susanna Zuccarini e Stefano Immune, Business Development Specialist di Invitalia. Quindi spazio al Q&A con gli oltre 120 imprenditori e manager di ogni settore intervenuti. Ha condotto i lavori Massimo Barbin, Responsabile Area Finanza Agevolata di Confindustria Veneto Est.

Nel pomeriggio si sono tenuti 15 incontri “one to one” di approfondimento sui temi trattati tra gli esperti di Invitalia e gli imprenditori.

«Gli strumenti di finanza agevolata attivati dal Governo, attraverso Invitalia – ha dichiarato in apertura dei lavori Carlo Scabin, Presidente del Gruppo Agro, Ittico, Molitorio, Zootecnico – sono un booster per sostenere la competitività e la crescita delle imprese di ogni settore merceologico, e grande è il lavoro di informazione e consulenza che la nostra Associazione compie ogni giorno. Poterci confrontare direttamente con Invitalia, approfondire gli strumenti e le agevolazioni accessibili per il sostegno ai piani di sviluppo, all’innovazione digitale e sostenibile, a nuove imprese e competenze, è un’opportunità che come Confindustria Veneto Est abbiamo voluto offrire alle imprese associate, di ogni dimensione, in particolare alle piccole imprese, che hanno possibilità di investimento più basse delle medio-grandi, per accompagnarle nell’individuare gli incentivi più idonei, aiutarle nel calibrare strategie, processi, investimenti e rispondere alle nuove sfide che possono diventare grandi opportunità».

«Nonostante la congiuntura incerta e turbolenta – ha sottolineato Filippo Pancolini, Vicepresidente Confindustria Veneto Est per il Credito, la Finanza e il Fisco -, con molti fattori economici e geopolitici di freno, gli imprenditori sono consapevoli dell’importanza di investire per affrontare un riposizionamento tecnologico e digitale e ritagliarsi un importante vantaggio competitivo nel prossimo futuro. Affinché questo accada, vanno rimossi i fattori di incertezza, adottate misure di incentivo nazionali e regionali con un orizzonte temporale almeno a cinque anni, quindi oltre il Pnrr, e interventi più incisivi della BCE sui tassi. Così si potranno creare i presupposti per una ripresa degli investimenti e della fiducia delle imprese ed anche per alimentare tassi di crescita più dinamici».

Tra gli strumenti di sostegno alle imprese approfonditi nell’incontro con Invitalia, Smart&Start Italia l’incentivo alla nascita di startup innovative, ON – Oltre nuove imprese a tasso zero per progetti d’impresa di giovani e donne, Digital Transformation l’incentivo per la trasformazione tecnologica e digitale di micro, piccole e medie imprese, Economia Circolare per la riconversione sostenibile delle attività produttive, FRI-Tur per migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive, i Contratti di Sviluppo per gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale, lo Sportello Net Zero PNRR l’agevolazione per la transizione ecologica e le tecnologie a zero emissioni, le Aree di crisi.