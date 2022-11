Jesolo si veste di Natale

L’amministrazione comunale di Jesolo ha ufficialmente inaugurato il Villaggio di Natale con l’accensione delle luci e degli alberi addobbati in piazza Mazzini e piazza Aurora. Più di 30.000 visitatori nel primo weekend natalizio

L’amministrazione comunale ha aperto ufficialmente il Villaggio di Natale. Nel corso della tradizionale cerimonia di inaugurazione, il sindaco Christofer De Zotti e l’assessore al Commercio, Alessandro Perazzolo, hanno acceso le luminarie che addobbano i due grandi alberi di piazza Mazzini e piazza Aurora, collegati da un fiume di luci in via Silvio Trentin. La cerimonia, a cui hanno partecipato anche gli altri componenti della giunta, è stata accompagnata dai canti del coro della scuola di musica Monteverdi.

“Oggi prende avvio il programma delle festività con l’apertura ufficiale del Villaggio di Natale, rinnovato a partire dalla gestione diretta” ha dichiarato il sindaco De Zotti inaugurando il Villaggio di Natale. “Il messaggio che vogliamo lanciare è che crediamo in questi eventi, tanto da aver creato il marchio ‘Jesolo Città del Natale’ – continua il primo cittadino -. Chi ama Jesolo siamo sicuri verrà a trovarci anche durante l’inverno”. “Viviamo un periodo complesso e ci lasciamo alle spalle due anni difficili – ha aggiunto Perazzolo -. Speriamo, con gli eventi messi in campo in tutta la città, di contribuire a far vivere un momento di gioia e spensieratezza”.

Il Villaggio di Natale si compone di oltre 70 casette in cui è possibile acquistare prodotti artigianali e tradizionali, oggetti e decorazioni, dolci e prelibatezze, che hanno avviato la loro attività ieri, sabato 26 novembre. Nei primi due giorni di apertura del mercatino di Natale jesolano si sono registrate oltre 30.000 presenze. Le due piazze rappresentano i punti focali del mercatino grazie alla presenza della pista di ghiaccio (piazza Mazzini) e della casetta di Babbo Natale con gli elfi (piazza Aurora), oltre agli spettacoli itineranti e l’animazione per i più piccoli. Ad avvolgere di gioia il Villaggio di Natale, per tutto il periodo delle festività, sarà infine la musica di Radio Piterpan e Radio Bella & Monella, partner dell’evento.



Orari del Villaggio di Natale

Giorni feriali: dalle 14.00 alle 20.00

Giorni festivi: dalle 10.00 alle 20.00

Il 31 dicembre le casette con somministrazione sono aperte dalle 10.00 alle 03.00 (la casa di Babbo Natale dalle 10.00 alle 20.00)

Il 25 dicembre e l’1 gennaio dalle 14.00 alle 20.00

Per tutto il periodo delle festività è attivo un servizio di navetta gratuito che collega le grandi attrazioni del Natale a Jesolo. Orari e fermate consultabili sul sito del Comune di Jesolo all’indirizzo: https://www.comune.jesolo.ve.it/jesolo-winter-train-2022-2023.