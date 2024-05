L’importanza di mettersi alla prova: intervista al Direttore Riccardo Caldura

VENEZIA – In occasione della cerimonia di premiazione del bozzetto vincitore del Trofeo della Giuria Popolare del Premio Mestre di Pittura, abbiamo intervistato Riccardo Caldura Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Il Direttore ha sottolineato quanto sia importante per il percorso degli studenti avere occasioni come questa, poiché rappresentano opportunità fondamentali per mettersi alla prova al di fuori delle mura del laboratorio e confrontarsi direttamente con il pubblico esterno. Questi momenti costituiscono i primi test essenziali per dimostrare la propria qualità professionale, permettendo agli studenti di acquisire esperienza pratica e di sviluppare competenze trasversali cruciali per il loro futuro.

