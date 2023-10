Inter, Milan e Juventus al top: ed è subito scontro scudetto

Inter e Milan viaggiano a tutta velocità sul binario della serie A che conduce verso lo scudetto, che nel caso di vittoria per uno dei due club milanesi consentirebbe anche di aggiungere una seconda stella sulla divisa.



Anche la Juventus è partita alla grande in campionato, la zona Champions consente ai Bianconeri di lottare a viso aperto e raggiungere l’unico obiettivo stagionale dopo la mancata partecipazione alle coppe internazionali, a cui la Vecchia Signora ha dovuto rinunciare quest’anno. I Partenopei dopo la sconfitta contro la Lazio di Sarri devono riordinare le idee, intanto il Lecce si conferma la vera sorpresa di questo campionato.



Il Biscione e Lautaro al top: 5 gol per l’argentino sui primi 8 e 0 subìti nelle prime gare

Con 8 gol nelle prime tre gare i reparti offensivi di Milan e Inter si dimostrano i migliori della categoria, con Giroud e Lautaro a dominare la classifica marcatori. Le quote danno come favoriti i Nerazzurri a 2.4 per la vittoria del campionato, ma i Rossoneri hanno tutte le carte in regola per agguantare la seconda stella con il ventesimo scudetto: vittoria quotata a 4.33.



Inzaghi ha trasformato l’Inter con un’iniezione di mentalità proiettata al senso del gol e alla devozione per il clean sheet: nelle prime 3 giornate la difesa non ha subìto gol.



Le statistiche di Serie A confermano i Nerazzurri al top per numero di gol e assist, Lautaro Martinez ha raggiunto dei numeri impressionanti, partendo da 5 gol segnati nelle prime 3 gare.



I Diavoli sono i secondi favoriti per la vittoria scudetto

Giroud è la stella più luminosa di Milanello, 4 gol e 1 assist per un calciatore della sua età fanno gridare al miracolo, invece è tutto reale e il francese presenta una forma fisica strepitosa: in passato fino a oggi non è mai partito così bene.



Come è ormai chiaro, quest’anno sarà ancora lotta fra le milanesi al vertice, in ballo c’è molto di più dello scudetto e l’incredibile campagna acquisti sta dando i suoi frutti, intanto scalpitano i calciatori rossoneri per il ritorno in Champions League.



Juventus tra le favorite per la lotta scudetto

Allegri ha dichiarato che i suoi calciatori dovranno lavorare forte per migliorare il gap presente con Milan e Inter, con queste parole il tecnico della Juventus al top punta alle prime due posizioni, i pronostici sui match della Serie A danno la Juventus come terza favorita al trionfo in campionato quotata a 4.5. Se Pogba ogni tanto fa tremare i tifosi, Chiesa e Vlahovic sono tornati nella loro migliore forma atletica e stanno trascinando i Bianconeri sempre più al top.



Fra Milan, Inter e Juventus è pronto a tornare alla ribalta il Napoli, che soffre la partenza di Kim e anche Garcia inizia un po’ a soffrire in panchina, fra le sorprese c’è il Lecce al top, che nelle prime tre gare di campionato ha braccato il quarto posto, dimostrando non solo di potersi salvare, ma di riuscire anche a dire la sua in campionato.