Chess and Wine: torneo di scacchi tra i vigneti veronesi

Al via la seconda edizione del torneo semi lampo, indetto dal circolo scacchistico A.S.D. Scacchi Battinelli Verona, per sabato prossimo.

L’azienda vitivinicola Giannitessari si prepara ad accogliere Chess and Wine, competizione scacchistica in programma sabato 21 ottobre alle ore 15.00, nella sede di Roncà (Verona). Si tratta della seconda edizione del torneo di scacchi semilampo organizzato dal circolo scacchistico veronese A.S.D. Scacchi Battinelli Verona, aperto a tutti gli appassionati della disciplina, tesserati e non tesserati FSI e stranieri con o senza FIDE Id.

L’inizio del torneo è previsto per sabato pomeriggio alle ore 15.00. La competizione seguirà le normative vigenti FIDE e FSI, con partite che si svilupperanno in sei turni di dodici minuti e un incremento di tempo di 3 secondi. In caso di pareggio al termine del tempo regolamentare, i vincitori verranno determinati con i criteri Bucholz totale o Bucholz Cut1.

Al termine della gara, prevista per le 18.30, si terranno le premiazioni ufficiali: €100 per il primo classificato, €80 per il secondo e €60 per il terzo gradino del podio. Per alcune categorie sono previsti premi di importo minore e di altra tipologia, anche in vino.

“È un grande piacere ospitare l’iniziativa Chess and Wine – dichiara il titolare Gianni Tessari –. Da sempre, infatti, concepiamo la nostra azienda come una realtà facente parte di un contesto sociale e culturale che si nutre anche attraverso l’incontro tra mondi distanti tra loro, accomunati dalla capacità di coltivare passioni profonde”.

Concluse le premiazioni, ai partecipanti saranno serviti un gustoso risotto e un calice di vino, immersi nell’accogliente contesto della cantina con vista sui vigneti. Il wine shop sarà aperto per degustare e acquistare, con uno sconto dedicato, i vini dell’azienda riconosciuta a livello internazionale per le produzioni da varietà autoctone, dal Tai Rosso dei Colli Berici, all’eccellenza del Soave, fino al Durello Spumante Metodo Classico dei Lessini.

La quota d’iscrizione è di €10 per i soci del circolo A.S.D. Scacchi Battinelli Verona e €15 per i non soci. È richiesta la pre-iscrizione tramite il portale Vesus entro il 20 ottobre e fino a esaurimento dei 40 posti disponibili.