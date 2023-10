Inaugurata Chiesa Copta Ortodossa a Venezia

A 13 anni dalla posa della prima pietra, ieri pomeriggio in Via Orlanda a Campalto, è stata inaugurata la Chiesa Cattedrale della sede del Patriarcato Copto Ortodosso a Venezia, alla presenza del Papa Tawadros II, Papa di Alessandria d’Egitto. Alla cerimonia è intervenuto anche il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia.

Sorta a fianco del Centro don Vecchi 4 di Campalto, la Chiesa Copta è una chiesa cristiana ortodossa che fa parte delle chiese ortodosse orientali. Una cattedrale interamente bianca vicina alla Laguna dove è conservato il corpo di San Marco.

Presenti, in rappresentanza del Comune di Venezia, l’assessore alle Politiche educative Laura Besio e il presidente di Municipalità di Favaro Veneto Marco Bellato. “Questo evento rappresenta un momento gioioso per Campalto e per tutta la città – ha dichiarato la Besio, portando i saluti del sindaco Luigi Brugnaro – in quanto finalmente una comunità di fedeli trova una casa, che sono sicura non sarà solo luogo di culto e preghiera, ma anche uno spazio di ritrovo, raccoglimento e aggregazione per bambini, anziani e famiglie”.

L’assessore Besio ha inoltre fatto una riflessione sul difficile momento storico che stiamo attraversando: “Sentirsi parte di una grande comunità coesa ci permetterà di avere speranza nel futuro”.