Incidente in Via Carducci a Mestre: sospeso il servizio bus de “La Linea”

VENEZIA-MESTRE – Alle 21:10 di ieri, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Carducci a Mestre per un bus elettrico del trasporto urbano, finito contro un pilastro del sottoportico di un caseggiato. Le cause sarebbero imputabili ad un malore dell’autista: 14 i feriti, non gravi. Tuttavia tutte le persone coinvolte, tutte coscienti, sono state traferite negli ospedali di Mestre, Dolo e Mirano per le cure e gli accertamenti.

I Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e il funzionario di guardia, hanno messo in sicurezza il mezzo e coadiuvato i soccorsi del personale sanitario del SUEM.

“Ieri sera è avvenuto un secondo incidente che ha coinvolto un mezzo de ‘La Linea’, un bus elettrico – ha dichiarato il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. – Essendo dello stesso tipo di quello coinvolto nell’incidente del cavalcavia del 3 ottobre scorso, si è ritenuto di far sospendere il servizio di tutti gli autobus elettrici di questa azienda per effettuare un adeguato accertamento.

Il mio pensiero va, intanto, ai feriti, tra i quali, per fortuna nessuno risulta in gravi condizioni. Saranno le autorità competenti a capire il motivo di questo incidente, che non ha avuto conseguenze gravi per le persone. Una scelta prudenziale che abbiamo deciso di adottare e che ci sembra assolutamente doverosa”.