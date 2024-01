Il Poz sceglie i 15

Il Ct della Nazionale di Basket Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei 15 convocati per le prime due partite di qualificazione agli Europei 2025.

Torna in campo la Nazionale italiana di Basket. Con le prime convocazioni del CT Gianmarco Pozzecco inizia ufficialmente il percorso verso l’EuroBasket 2025 che si disputerà il prossimo anno in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Sono quindici i giocatori convocati per le prime due partite di qualificazione. La prima sarà a Pesaro giovedì 22 febbraio con la Turchia, per poi spostarsi a Szombathely in Ungheria.

Gli Azzurri sono inseriti nel gruppo B insieme alle suddette Turchia e Ungheria, il girone è poi completato dall’Islanda. La formula prevede gare di andata e ritorno lungo tre finestre. Le prime tre classificate accedono alla fase finale del Campionato Europeo in programma dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Riga, Limassol, Tampere e Katowice.

Sarà la prima volta come Capo Delegazione per l’ex Capitano Gigi Datome. Al suo posto guiderà gli azzurri Nicolò Melli, già capitano nel 2021.

Dei partecipanti all’ultimo Mondiale nelle Filippine sono stati confermati 9 giocatori: Spissu, Tonut, Melli, Ricci, Spagnolo, Polonara, Severini, Procida e Pajola. Rientrano in gruppo Mannion, Flaccadori, Tessitori, Bortolani, Caruso e Petrucelli.

Sono 58 i precedenti contro la Turchia, quinta Nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia dopo Francia (101), Germania (68), Grecia e Spagna (67). L’ultima gara nel torneo di Trento la scorsa estate, vinta al supplementare 90-89. La prima nel lontano 1949 a Napoli in amichevole con un successo per 49-29. Il bilancio è nettamente a favore degli Azzurri (47/11).

Sono 12 i precedenti Azzurri a Pesaro: tutte amichevoli tranne il match (Sold Out) contro la Spagna nel novembre 2022 e il successo sulla Russia del 2002 nelle qualificazioni all’EuroBasket dell’anno successivo, quello poi chiuso dall’Italia con il Bronzo vinto al termine della finale 3°/4° posto contro la Francia. Il primo match disputato a Pesaro dalla Nazionale risale al 1958: amichevole vinta dagli Azzurri di coach Nello Paratore (62-57) sulla Jugoslavia di Radivoje Korac e Ivo Daneu al Palazzetto di Viale dei Partigiani. Le ultime cinque partite degli Azzurri a Pesaro (1997, 2000, 2002, 2012 e 2022) sono state giocate nell’attuale Vitrifrigo Arena.

Biglietti ancora disponibili sul circuito Vivaticket. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su DAZN e Sky Sport.

Il programma

Lunedì 19 febbraio

Ore 12.00 – Inizio raduno

Ore 17.30/19.30 – Allenamento

Martedì 20 febbraio

Ore 11.00/13.30 – Allenamento presso Vitrifrigo Arena

Mercoledì 21 febbraio

Ore 11.00/13.30 – Allenamento presso Vitrifrigo Arena

Giovedì 22 febbraio

Ore 12.00/13.00 – Allenamento presso Vitrifrigo Arena

Ore 20.30 ITALIA-TURCHIA (live DAZN, Sky Sport)

Venerdì 23 febbraio

Ore 11.00/13.00 – Allenamento

Ore 14.00 – Trasferimento a Szombathely (Ungheria)

Sabato 24 febbraio

Ore 11.30/13.30 – Allenamento a Szombathely

Domenica 25 febbraio

Ore 11.00/12.00 – Allenamento a Szombathely

Ore 18.00 UNGHERIA-ITALIA (live DAZN, Sky Sport)