Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni: le novità 2024

Le novità 2024 testimoniano l’attenzione del Governo italiano nella promozione di interventi volti a rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico, sicuri e in linea con gli standard ambientali.

Il 2024 si apre con importanti novità per quanto riguarda l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni, confermando l’impegno del Governo nel promuovere la sostenibilità e incentivare interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico. Quali sono le principali novità? Eccole in sintesi.

1. Ecobonus ampliato e rafforzato

Il 2024 vede l’ampliamento dell’Ecobonus, estendendo gli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Oltre alle detrazioni fiscali per interventi come l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di serramenti, ora sono inclusi anche interventi per l’efficientamento energetico delle singole unità abitative e degli impianti condominiali.



2. Bonus Ristrutturazioni potenziato:

Il Bonus Ristrutturazioni è stato potenziato con l’obiettivo di stimolare la ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici. Tra le novità, si segnala l’incremento delle detrazioni fiscali per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale. Tra i lavori contemplati rientrano la sostituzione di infissi, la realizzazione o il rifacimento di impianti, la costruzione o demolizione di pareti, la tinteggiatura o verniciatura di superfici, la sostituzione o installazione di sanitari.



3. Incentivi per la sismicità

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di incentivi specifici per gli interventi finalizzati al miglioramento sismico degli edifici. Questa misura mira a promuovere la sicurezza sismica del territorio, incoraggiando la realizzazione di opere di consolidamento strutturale.



4. Digitalizzazione dei processi

Il 2024 segna anche un passo avanti nella digitalizzazione dei processi relativi agli Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni. La semplificazione delle procedure burocratiche sarà infatti supportata da strumenti digitali, rendendo più accessibili e agevoli le pratiche per cittadini e imprese.



5. Agevolazioni per interventi urgenti

Una novità importante è rappresentata dalle agevolazioni per gli interventi urgenti e necessari a fronte di situazioni di emergenza, come danni causati da calamità naturali o eventi straordinari.

