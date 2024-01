Jannik Sinner a Palazzo Chigi

Festeggiamenti a Palazzo Chigi per la vittoria del tennista Jannik Sinner

ROMA. Dopo la trionfale vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner è stato accolto a Palazzo Chigi con onori istituzionali. Il tennista altoatesino, dopo il volo dall’Australia, è atterrato a Fiumicino e si è diretto immediatamente alla sede del Governo per un incontro con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Accompagnato dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, e dal presidente della Fitp, Angelo Binaghi, Sinner è stato ricevuto con entusiasmo dai dipendenti di Palazzo Chigi e dalla stessa Meloni.

La Presidente del Consiglio ha condiviso sui suoi profili social l’incontro, sottolineando l’importanza di Sinner come esempio positivo per l’Italia, capace di superare momenti difficili: “L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere. Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta”.

In questo contesto, Sinner ha vissuto un intenso pomeriggio romano, percorrendo la Via dell’Impresa con gli occhi sognanti e il petto gonfio d’orgoglio. Il suo arrivo puntuale a Palazzo Chigi, accolto dalla calorosa accoglienza dei rappresentanti istituzionali, segna un momento significativo nella sua carriera sportiva e nella sua interazione con il panorama politico italiano.

L’evento ha portato alla mente dei tifosi di tennis italiani il ricordo di Adriano Panatta, l’ultimo italiano a vincere uno Slam prima di Sinner. Erano quasi 50 anni che l’Italia non vinceva uno slam.

Nel 1976, Panatta trionfò al Roland Garros, rendendo l’Italia orgogliosa e suscitando emozioni simili come quelle di questi giorni con la vittoria di Sinner.