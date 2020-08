Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Sito in via Carlo Alberto Dalla chiesa n° 2/b, il Centro ricreativo Anziani A.C.R.A. è un punto di ritrovo veramente prezioso per gli Anziani moglianesi.

Senza di esso parecchi delle persone che oggi lo frequentano sicuramente non saprebbero come occupare le interminabili ore sia del mattino che del pomeriggio durante la giornata. Diventano lunghissime da trascorrere e per chi non ha un hobby da coltivare addirittura interminabili.

È il luogo adatto ed accogliente per trascorrervi alcune ore in totale relax ed in compagnia di persone coetanee con le quali si possono condividere o almeno disquisire problematiche comuni e preoccupazioni di vario genere.

Vi si praticano alcuni giochi che si possono fare in gruppo oppure in coppia, alcuni dei quali si possono anche imparare se non si conoscono, perché vi si trovano le persone disponibili a spiegarli ed insegnarli.

All’interno del Centro poi vengono organizzate vere e proprie scuole, del gioco del burraco, degli scacchi, di lingua spagnola, corso di computer, corso di ballo liscio, del tango argentino e del country, corso di teatro con scuola di recitazione, prove di canto col coro del centro e a una certa ora viene anche organizzata quasi tutti i giorni il giuoco della tombola alla quale possono partecipare tutti i presenti se vogliono.

La Direzione del Centro in particolari ricorrenze e nelle Feste durante l’anno sono in grado e si presta ad organizzare anche degli eventi con buffet ed organizzazione di intrattenimento.

