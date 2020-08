“Libro contro libro 2020”: il mercatino per lo scambio di testi delle scuole medie e superiori torna da martedì 1° a giovedì 3 settembre

Torna l’ormai tradizionale appuntamento di “Libro contro libro”: il mercatino dei testi usati di scuole medie e superiori, promosso dalla Direzione Coesione sociale del Comune, giunto alla sua undicesima edizione, è in programma da martedì 1 a giovedì 3 settembre presso il Palaplip di via San Donà a Mestre, con orario 9.30-12.30 e 14.30-17.00.

Nell’Auditorium, in cui verranno adottate tutte le misure sanitarie previste per l’emergenza Covid-19, i ragazzi potranno portare i loro libri scolastici trovando tavoli e sedie per attendere i coetanei interessati al loro acquisto, oppure utilizzare gli appositi pannelli “Cerco-Vendo-Scambio” per lasciare i propri annunci con le liste dei libri che cercano, o di cui non hanno più bisogno.



Gli operatori del Comune, che saranno sempre presenti nei momenti di apertura, offriranno indicazioni ed assistenza agli studenti e ai genitori nella gestione degli spazi e degli annunci, mentre le “trattative” per i libri resteranno assolutamente riservate tra i ragazzi e/o i loro familiari.

