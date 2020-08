Rigoli: il Covid 19 si è ormai spento

Il microbiologo Rigoli di Treviso oggi, durante la consueta conferenza stampa di zaia. Ha dichiarato che il covid 19 si è ormai spento.

Su 60 mila tamponi effettuati in Veneto dal primo giugno solo 3 hanno fatto registrare una carica virale simile a quella pericolosa.

Comunque nessuno dei tre e in condizioni gravi.

Sui 60mila tamponi solo 210 sono risultati positivi al virus ma in maniera tanto modesta da non dare sintomi e da non essere assolutamente contagiosi.

Fonte genteveneta.it

