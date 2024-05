I vincitori del 51° Concorso Toti Dal Monte

Assegnati 6 ruoli su 10 alla 51ª edizione del Concorso Internazionale per cantanti lirici Toti Dal Monte, promosso dal Comune di Treviso e dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Treviso – Tamino sarà il tenore sudcoreano Hyunjung Kim, 30 anni. Per il ruolo di Pamina è stato scelto il soprano spagnolo Aitana Sanz, 24 anni, mentre per quello di Papagena il soprano Anna Francesca Battaglia di Bassano del Grappa, 24 anni. Vincono poi il Toti Dal Monte come Prima Dama il soprano Vittoria Brugnolo, 21 anni, come Seconda Dama il soprano ucraino Daiana Aksamit, 27 anni, e per la Terza Dama il mezzosoprano Eleonora Filipponi, 31 anni. Non sono stati assegnati i ruoli di Papageno, Sarastro, Monostatos e La Regina della Notte.

I 16 finalisti si sono alternati sul palco del Mario Del Monaco di Treviso nell’esecuzione de “Die Zauberflöte / Il Flauto Magico” di Mozart nella finale con l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Massimo Raccanelli. I vincitori del Toti Dal Monte potranno così debuttare nel titolo che andrà in scena per la prossima stagione lirica al Teatro Mario Del Monaco di Treviso, al Verdi di Padova e al Sociale di Rovigo.

Oltre ad assegnare i ruoli vincitori, la giuria presieduta da Christoph Seuferle, direttore della Deutsche Oper di Berlino, e composta da Giuliano Carella, Renate H. Kupfer, Roberto Scandiuzzi, Edoardo Bottacin, Federico Faggion e Stefano Canazza, ha assegnato tre premi speciali. Va a Caterina Trevisan la borsa di studio del valore di 1.500 euro, offerta dal Comune di Pieve di Soligo al più giovane soprano meritevole emerso dal Concorso, mentre la borsa di studio “Talento per il futuro”, sempre del valore di 1.500 euro, offerta dal Comune di Mogliano Veneto in collaborazione con Amici della Musica Toti Dal Monte, è stata assegnata al basso Alexander Dimitrov. Infine, a Massimo Frigato e So Ry Kim viene assegnato il Concerto premio dedicato al tenore Gastone Limarilli, offerto dalla Città di Montebelluna, che si terrà domenica 23 giugno al parco del MeVe.

Con la finale aperta al pubblico al Teatro Del Monaco di Treviso, presentata da Maria Pia Zorzi, si conclude ufficialmente la 51ª edizione del Concorso Toti Dal Monte, nato nel 1969 per volontà di Antonio Mazzarolli e dal 1975 intitolato al celebre soprano trevigiano. Un’edizione di grande successo, che conferma la vocazione internazionale della competizione: sono stati infatti 167 i candidati arrivati a Treviso da 31 Paesi diversi.

“Il Toti Dal Monte è un concorso molto amato a Treviso e direi costitutivo di una città che possiede un importante teatro di tradizione. La particolarità è di essere un concorso professionalizzante e offrire una concreta possibilità di lavoro”, commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Treviso.

“Abbiamo scelto di non assegnare tutti i ruoli dell’opera perché durante la settimana di audizioni sono emerse delle discontinuità – le parole di Stefano Canazza, direttore artistico della stagione lirica e concertistica del Teatro Mario Del Monaco –. Il flauto magico è un titolo complesso sotto il profilo scenico e vocale e vogliamo mantenere alto il livello del premio affidando il debutto solo a chi davvero ha maturato tutte le caratteristiche necessarie per il ruolo. Ringrazio però tutti i finalisti perché abbiamo assistito ad una bella prova conclusiva, nella migliore tradizione del Toti Dal Monte.”