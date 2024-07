I piccoli borghi preferiti dagli italiani

Lo stivale in lungo e in largo, per un weekend da sogno nella nostra meravigliosa Italia

Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri. E nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Questa moda risponde al desiderio di vivere esperienze autentiche, lontane dal caos metropolitano, in luoghi dove il tempo sembra essersi fermato e dove è possibile scoprire tradizioni, gastronomia e paesaggi mozzafiato. Qualche idea?

Amalfi, con le sue pittoresche stradine e l’imponente Duomo, offre un’esperienza indimenticabile sulla Costiera Amalfitana. San Vito Lo Capo, famoso per la sua spiaggia di sabbia bianca e le acque cristalline, è una delle perle della Sicilia occidentale. Bormio, nelle Alpi lombarde, è una destinazione ideale sia in inverno, per gli amanti dello sci, che in estate, per chi cerca relax nelle sue terme naturali. Limone sul Garda, incastonato tra le montagne e il Lago di Garda, è perfetto per chi ama la natura e gli sport all’aria aperta. Sperlonga, con il suo borgo medievale arroccato sul mare, è una meta incantevole del Lazio. Foligno, nel cuore dell’Umbria, unisce la bellezza del suo centro storico con un’ottima offerta enogastronomica. Pienza, in Toscana, è un gioiello rinascimentale noto per i suoi panorami mozzafiato sulla Val d’Orcia. San Teodoro, in Sardegna, affascina con le sue spiagge bianche e la vivace vita notturna.

Favignana, isola siciliana facente parte delle Egadi, è una meta turistica sempre più nota. Conosciuta come “la farfalla sul mare” per la sua caratteristica forma, Favignana offre acque turchesi, calette nascoste e la sua famosa Tonnara, un’antica fabbrica di tonno trasformata in museo che racconta la storia e la cultura della pesca locale.

Stupenda è anche Positano, in Campania, località dalla spiaggia molto caratteristica. Questo borgo verticale, con le sue case color pastello che sembrano arrampicarsi sulla roccia, è un vero e proprio simbolo della Costiera Amalfitana. Passeggiare tra i suoi vicoli, scoprire le boutique artigianali e gustare un limoncello in una delle terrazze panoramiche è un’esperienza unica.

E poi Portofino (in foto), incantevole località della costa ligure, la cui popolazione residente non arriva nemmeno a 400 abitanti, è una chicca dal fascino retrò assolutamente consigliata. Questo piccolo porto, circondato da lussureggianti colline, è famoso per le sue case colorate, il castello Brown e la piazzetta affacciata sul mare, dove è possibile rilassarsi sorseggiando un caffè e osservando le barche ormeggiate.

Sebbene il concetto di piccolo centro suggerisca prezzi bassi per definizione, ciò è vero solo in parte. Alcune località, infatti, benché abbiano una bassa popolazione residente, sono estremamente turistiche e quindi, soprattutto in alta stagione, i prezzi medi degli alloggi hanno davvero poco a che vedere con il concetto di risparmio. Località come Positano, Portofino e Amalfi, infatti, sono rinomate per la loro esclusività e i costi elevati, decisamente non alla portata di tutti.

Se l’obiettivo è il risparmio, tuttavia, non mancano le località molto più economiche: si tratta di Peschici, con il suo incantevole centro storico e le spiagge sul Gargano, Pitigliano, soprannominata la “Piccola Gerusalemme” per la sua storica comunità ebraica, e Scilla, un pittoresco borgo calabrese affacciato sullo stretto di Messina, con poco più di 100 euro a notte. Fino ad arrivare a Castel del Monte, una bellissima cittadina abruzzese che accoglie il visitatore tra antiche mura e vicoli suggestivi, in un’atmosfera medievale unica.