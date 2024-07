Iuav: confermato il suo eccellente andamento nelle iscrizioni

L’Università Iuav di Venezia registra un nuovo successo con l’aumento delle iscrizioni e il miglioramento nelle classifiche nazionali per i suoi corsi di laurea triennale in Architettura e Design

VENEZIA – L’Università Iuav di Venezia continua a stupire con risultati eccezionali nell’ambito delle iscrizioni e dei posizionamenti nazionali per i suoi corsi di laurea triennale in Architettura e Design. Anche quest’anno, l’andamento delle iscrizioni alla laurea triennale di Architettura conferma l’attrattiva e il prestigio dell’ateneo veneziano.

Un numero crescente di candidati

Nel corso di quest’anno, hanno sostenuto il test d’accesso per il corso di laurea triennale in Architettura ben 1054 aspiranti studenti, un incremento rispetto ai 1033 dell’anno precedente. Questi candidati competono per 420 posti disponibili, testimoniando un continuo e crescente interesse verso questa disciplina e verso l’offerta formativa dell’Iuav.

Salto di qualità nella classifica Censis

Il successo dell’Università Iuav di Venezia non si limita ai numeri di iscrizione, ma si riflette anche nei riconoscimenti accademici. Nella recente classifica del Censis, la laurea triennale in Architettura dell’Iuav è balzata al secondo posto a livello nazionale, a pari merito con l’Università di Sassari. Con 104,5 punti, l’Iuav si avvicina al Politecnico di Milano, primo in classifica con 108 punti. Questo miglioramento di due posizioni rispetto all’anno scorso sottolinea la qualità e il prestigio crescente del corso di laurea.

Eccellenza anche in Design e Arti

Non solo Architettura, ma anche i corsi di laurea triennale in Design e Arti dell’Iuav ottengono un riconoscimento di prestigio. Con 107,5 punti, i corsi di Design e Arti si collocano al secondo posto nazionale, sebbene con uno stacco lieve dal Politecnico di Bari, primo in classifica con 109 punti. Il notevole incremento delle preiscrizioni al corso di laurea in Design, che ha visto 663 domande per 240 posti disponibili, riflette l’attrattiva e il riconoscimento dei programmi offerti.

Opportunità di iscrizione ancora aperte

Per coloro che sono interessati a intraprendere un percorso di studi all’Iuav, restano ancora aperte le iscrizioni per diversi corsi di laurea triennale e magistrale. Le iscrizioni per il corso di laurea triennale in Design nella sede di Vicenza sono disponibili fino al 31 luglio, mentre il termine per Urbanistica e Pianificazione del Territorio è fissato al 12 settembre.

Fino al 26 agosto è possibile iscriversi ai corsi di laurea magistrale in Architettura, Arti Visive e Cinema Espanso, Design del Prodotto, della Comunicazione e degli Interni, Teatro e Arti Performative, e Urbanistica e Pianificazione del Territorio. Quest’ultimo offre quest’anno un nuovo curriculum in lingua inglese, “Science and Design for Maritime Spatial Planning,” specificamente orientato alla pianificazione degli spazi marittimi e costieri.