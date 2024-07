Nuova stagione lirica e concertistica al Teatro Mario Del Monaco

Il Teatro Mario Del Monaco di Treviso ha svelato la nuova stagione lirica e concertistica per il 2024/2025

TREVISO – Il Comune di Treviso ha presentato il nuovo cartellone del Teatro Mario Del Monaco, che include tre opere liriche, tre anteprime giovani, nove concerti, e due matinée dedicate ai bambini. La stagione, che si terrà da ottobre 2024 a maggio 2025, è curata dal direttore artistico Stefano Canazza e supportata dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Programmazione lirica

La stagione lirica si aprirà con “Madama Butterfly” di Puccini, il 25 e 27 ottobre 2024, in un nuovo allestimento prodotto in collaborazione con le città di Padova e Rovigo. La regia è affidata a Filippo Tonon, mentre Francesco Rosa dirigerà l’Orchestra di Padova e del Veneto. Il soprano Francesca Dotto debutterà nel ruolo di Cio-Cio San, affiancata dal tenore Giorgio Berrugi come Pinkerton.

Seguirà “Il Flauto Magico” di Mozart il 22 e 24 novembre 2024, con i vincitori del Concorso Toti Dal Monte. La regia sarà di Paolo Giani Cei e la direzione musicale di Giuliano Carella. Tra gli interpreti principali ci saranno Andrew Hyun Jung Kim come Tamino e Markus Werba come Papageno.

“L’Elisir d’amore” di Donizetti chiuderà la trilogia operistica il 14 e 16 febbraio 2025, con la regia di Bepi Morassi e la direzione di Tiziano Severini. Il cast includerà Giulia Mazzola come Adina e Liparit Avetisyan nel ruolo di Nemorino.

Elisir d’amore

Concerti e eventi speciali

Il programma concertistico inizierà il 4 dicembre con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Luigi Piovano. Altri appuntamenti di rilievo includono il recital della violinista Kyoko Takezawa il 28 gennaio 2025 e il concerto del violinista Domenico Nordio il 25 febbraio 2025. Il Benedict Gospel Choir sarà il protagonista del Concerto di Natale il 20 dicembre, mentre Ton Koopman e l’Amsterdam Baroque Orchestra eseguiranno i “Concerti Brandeburghesi” di Bach il 12 marzo 2025.

Iniziative per i giovani

Due matinée speciali sono in programma per gli studenti: “Cartoons Story, Storia a Fumetti” il 29 ottobre 2024 e “Favole al telefono” il 4 novembre 2024. Questi eventi mirano a introdurre i più giovani al mondo della musica e della cultura attraverso spettacoli coinvolgenti e educativi.

Il sindaco Mario Conte ha espresso entusiasmo per la nuova stagione, sottolineando l’importanza del teatro come centro culturale della città. L’assessore alla Cultura e al Turismo, Maria Teresa De Gregorio, ha aggiunto che il programma è pensato per coinvolgere diverse categorie di pubblico, rafforzando la connessione tra il teatro e la comunità.

L’evento di presentazione ha visto la partecipazione del basso Roberto Scandiuzzi e del pianista Axel Trolese, con un brindisi offerto dalla Gastronomia Danesin di Corso del Popolo.