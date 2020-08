I maneggi dei cavalli

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Di centri di equitazione con maneggi di cavalli a Mogliano ce ne sono parecchi. Un paio si trovano nella zona della Marignana nel Quartiere Marocco: 1 denominato “Centro Equestre Veneto” in via Marignana 122 e l’altro in via Leonardo Da Vinci 16 denominato “Club Il Cavallo” e uno in via Zermanesa in fianco alla Villa Condulmer, denominato“Associazione Sportiva Circolo Ippico” in via Zermanesa 85.

Tutti e tre sono attrezzati di una scuola e quindi vi si impartiscono lezioni ad allievi di qualsiasi età e sesso. Giuridicamente sono tutti delle Associazioni Sportive abilitate a gestire un Circolo Ippico ed all’allevamento di cavalli puro sangue, alcuni dei quali ormai in pensione, particolarmente idonei anche per competizioni agonistiche. In tutti e tre i maneggi di Mogliano si possono parcheggiare con una ragionevole spesa di retta mensile cavalli di proprietà privata del cavaliere che vengono accuditi, governati e curati con la massima cura e delicatezza.

I maneggi dispongono poi di istruttori adatti alle diverse categorie del cavalieri o delle amazzoni che devono praticare l’equitazione, partendo dagli iniziandi fino ai più provetti che intendono praticare lo sport agonistico di questa meravigliosa disciplina.

Basta telefonare ed accordarsi circa il giorno e l’ora della prima lezione.

