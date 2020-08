Biscottini giallini di Federica

Oggi Federica ci prende per la gola con una ricetta tutta dolce

Ingredienti:

• 300 grammi di farina da polenta gialla precotta

• 150 grammi di farina 00

• 200 grammi di burro aggiungete o 180 di olio di semi girasole

• 200 grammi di zucchero

• 1 etto di uvetta

• 2 uova

• rum quanto basta

• un niente di sale.

Preparazione:

Mettere ammollo l’uvetta nel rum. Mescolare tutti gli ingredienti, burro compreso, che si ammorbidirà con le mani (nel caso lo si metta). Aggiungere poi l’uvetta ben strizzata e far riposare in frigo per 30/40 minuti.

L’impasto risulterà morbido. Trascorso questo tempo, aiutarsi con un cucchiaino per mettere l’impasto distanziato su carta da forno. Infornare quindi a 189° C per 15 minuti.

Servire. Un consiglio: accompagnare con vino bianco dolce a fino pasto.

Commenta la news

commenti