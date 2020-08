Golf Club Condulmer

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Il campo si snoda all’interno dell’immenso parco che circonda il famoso Ristorante con Albergo a 5 stelle denominato Villa Condulmer. È lungo 5.900 metri e si compone di 18 buche fra le piante secolari del parco della settecentesca villa. È un Golf Club storico e prestigioso per la posizione strategica che occupa al centro della campagna trevigiana, comodo da raggiungere sia da Mestre che da Treviso e è vicinissimo all’ingresso alla

bretella che congiunge le Autostrade per Belluno, Milano e Bologna.

Vi vengono organizzati anche tornei a livello internazionale ai quali partecipano di solito concorrenti famosi provenienti da tutte le parti del mondo. Il Club dispone anche di un ampio parcheggio per chi arriva in macchina. Invece per chi viene da distante in Aereo troverà comodissimi gli aeroporti di Treviso e il Marco Polo di Venezia, che distano ambedue dal campo del golf non più di venti chilometri.

L’intero campo da golf gira attorno al prestigioso Albergo con annesso il ristorante della massima categoria esistente nelle varie guide turistiche e offrono il Ristorante una cucina internazionale gestita da cuochi di fama, e in grado di offrire ai loro clienti un vastissimo assortimento di manicaretti anche della tradizionale cucina veneta, e per la notte un assoluto silenzio e tranquillità adatta e indispensabile per il riposo.

