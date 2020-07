Gli impianti sportivi

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Nel suo complesso a Mogliano la situazione riguardo alle attrezzature sportive non è delle peggiori rispetto ad altre realtà.

Per le attività principali e più importanti che sono il gioco del rugby e del calcio, le due società che gestiscono questi sport possono usufruire rispettivamente in esclusiva per loro gli impianti di via Colelli il rugby e di via Ferretto il calcio. Sono degli impianti totalmente efficienti per ambedue gli sport.

Le altre società di calcio che militano nei campionati inferiori o che sono soltanto squadre di amatori, possono usufruire invece gli impianti disseminati nei vari Quartieri di Mogliano. All’Ovest ce n’è uno, a Zerman ce n’è un altro, Mazzocco ha il suo. In queste utilissime strutture si svolgono principalmente dei campionati amatoriali di calciatori dilettanti particolarmente di over e fuori corso i quali vi si allenano e disputano il campionato a loro riservato divertendosi e incrementando fra di loro la loro amicizia.

È una comodità che regala ad ex calciatori o semplicemente appassionati i quali possono praticare il calcio anche in età avanzata o a fine carriera, mantenendo il proprio fisico allenato e capace di sopportare i tempi di una intera partita.

Anche per la pratica di altri sport la situazione non è male perché nei Quartieri ci sono le attrezzature necessarie per praticare il basket, la pallavolo e il gioco delle bocce.

Piuttosto la situazione si presenta assai precaria al Centro di Mogliano e praticamente per quanto riguarda le attrezzature che dovrebbe avere la possibilità di usufruire la Polisportiva del Professor Romeo Girardi. Il numero delle richieste di ragazzi e ragazze che vorrebbero praticare degli sport ed iscriversi alla Polisportiva è ingente e le palestre delle quali attualmente la Polisportiva può contare sono del tutto insufficienti per il suo fabbisogno.

Da queste righe, quindi, prima di continuare la trafila e l’analisi dei personaggi che compongono il nostro Album, mi sento in dovere di spezzare una lancia a favore delle cose che a Mogliano mancano e che invece sarebbero urgentemente necessarie. Questo vuole essere un messaggio per gli Amministratori, affinché non continuino a fare gli orecchi da mercante per questi problemi dei quali la nostra cittadina e tutti i suoi abitanti reclamano la soluzione.

Considerato l’afflusso in massa di ragazzi e giovani che vogliono praticare degli sport sarebbe urgente la realizzazione di almeno un paio di palestre al Centro dove effettuare gli allenamenti di gruppo, perché quelle usate attualmente intanto sono di dotazione delle relative scuole statali e del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze delle varie società sportive che fortunatamente proliferano a Mogliano.

