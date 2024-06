Giornata mondiale degli asteroidi: consapevolezza e prevenzione

Ogni 30 giugno, il mondo si unisce per celebrare la Giornata mondiale degli asteroidi, un’iniziativa sancita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il pubblico sui rischi e le opportunità legate agli asteroidi

TREVISO – La Giornata Mondiale degli Asteroidi, osservata ogni anno il 30 giugno, è un evento istituito dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza sui rischi di impatti di asteroidi. L’obiettivo di questa giornata è educare il pubblico sui pericoli e le opportunità offerte dagli asteroidi, attraverso eventi, risorse educative e comunicazioni regolari su diverse piattaforme digitali.

Origini e missione dell’Asteroid Day

La giornata mondiale degli Asteroidi è stata co-fondato dall’astrofisico e chitarrista dei Queen, Brian May, dall’astronauta dell’Apollo 9, Rusty Schweickart, dal regista Grig Richter e dalla presidente della Fondazione B612, Danica Remy. L’evento mira a informare il pubblico sull’importanza degli asteroidi, il loro ruolo nella formazione del nostro sistema solare, il loro impatto sulle risorse spaziali e la necessità di proteggere il nostro pianeta da futuri impatti.

Per avviare i programmi educativi sull’Asteroid Day nel 2014, la comunità scientifica degli asteroidi ha redatto una petizione per ottenere il sostegno pubblico e invitare i governi a finanziare programmi di scoperta degli asteroidi. Questa petizione, nota come Dichiarazione 100x, ha raccolto firme da centinaia di personalità di rilievo in tutto il mondo, tra cui leader nei settori della scienza, della tecnologia e degli affari, oltre a più di 125 astronauti.

Nel 2016, grazie all’Associazione degli Esploratori Spaziali (ASE), le Nazioni Unite hanno dichiarato il 30 giugno Giornata Internazionale degli Asteroidi. Questa data è stata scelta per commemorare l’anniversario dell’impatto di Tunguska in Siberia nel 1908, sensibilizzando così l’opinione pubblica sul pericolo degli impatti degli asteroidi.

Eventi globali per la Giornata degli Asteroidi

Ogni anno, intorno al 30 giugno, si svolgono eventi in tutto il mondo per celebrare la Giornata degli Asteroidi. Questi eventi sono organizzati in modo indipendente da musei, agenzie spaziali, università, club e educatori appassionati, offrendo attività per tutte le età. Nella maggior parte dei casi sono gratuiti. Le celebrazioni includono conferenze, concorsi di racconti, concerti dal vivo e altri eventi comunitari.

Celebrazioni in Italia

Al Museo Navale e Planetario di Imperia , Calata Anselmi (GE), alle ore 17 si terrà un’attività speciale sui meteoriti. Dopo l’attività, ci sarà una proiezione sull’importanza dello studio e della sorveglianza degli asteroidi e dei piccoli corpi del Sistema Solare. Il Planetario, situato all’interno del Museo Navale, sarà aperto e visitabile prima dello spettacolo, con la possibilità di acquistare un biglietto integrato.

, Calata Anselmi (GE), alle ore 17 si terrà un’attività speciale sui meteoriti. Dopo l’attività, ci sarà una proiezione sull’importanza dello studio e della sorveglianza degli asteroidi e dei piccoli corpi del Sistema Solare. Il Planetario, situato all’interno del Museo Navale, sarà aperto e visitabile prima dello spettacolo, con la possibilità di acquistare un biglietto integrato. All’Osservatorio Astronomico di San Marcello Piteglio a Pistoia. Dalle 21:30 alle 23:30, il GAMP (Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese) organizzerà una serata con la presentazione di immagini di asteroidi ed esempi reali di piccoli impatti.

Per maggiori informazioni e dettagli visita il sito https://asteroidday.org/