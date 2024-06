Il prestigioso Premio Letterario Gambrinus Mazzotti torna con la sua 42esima edizione, attirando un numero record di partecipanti

TREVISO – La partecipazione alla 42esima edizione del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti è stata eccezionale, con un totale di 132 opere in gara. La sezione con il maggior numero di partecipanti è “Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e guide” con 66 volumi, seguita da “Ecologia e Paesaggio” con 55 opere e “Artigianato di tradizione” con 11 partecipanti. Complessivamente, 72 case editrici sono rappresentate nel concorso.

Successo del Premio Giovani

L’entusiasmo è stato notevole anche per il 17° Premio Letterario Gambrinus Mazzotti Giovani, rivolto agli studenti delle scuole superiori italiane, croate e slovene (di lingua italiana). Sono pervenuti 50 elaborati provenienti da 6 regioni italiane.

Crescita e sostenibilità

Il Premio Letterario Gambrinus Mazzotti, dedicato alle opere pubblicate, e la versione per giovani studenti continuano a crescere in popolarità. Il concorso principale, alla sua 42esima edizione, include opere pubblicate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2024, mentre il concorso per giovani ha ricevuto 50 elaborati, con 33 iscritti alla Sezione Letteraria e 17 alla Sezione Multimediale.

Entrambi i premi sono promossi dall’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti e celebrano i temi cari a Giuseppe Mazzotti, illustre intellettuale trevigiano. Il supporto principale è fornito da Intesa Sanpaolo, insieme alla Camera di Commercio di Treviso – Belluno | Dolomiti.

Un punto di osservazione privilegiato

“Il Premio Letterario Gambrinus Mazzotti rappresenta un punto di osservazione privilegiato sulla letteratura legata all’ambiente, al paesaggio e alle tradizioni,” spiega Angelo Squizzato, presidente dell’Associazione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti. “Negli ultimi anni, abbiamo notato un aumento sia nella produzione di libri su questi temi, sia nell’attenzione degli editori per la sostenibilità. La carta utilizzata proviene sempre più spesso da foreste gestite in modo responsabile, e i lettori apprezzano queste scelte (il 62% presta attenzione alla certificazione forestale, secondo Istat 2023). Allo stesso modo, il Premio Gambrinus Mazzotti Giovani dimostra l’interesse crescente dei giovani per la tutela e la memoria, riflettendo un desiderio di cambiamento nelle risorse e nelle abitudini di consumo per un benessere condiviso.”

Promuovere l’esprimersi tra i giovani

“Favorire l’espressione, soprattutto tra i giovani, significa rafforzare relazioni proficue in una società che punta a un’economia in armonia con la natura,” aggiunge Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno | Dolomiti. “Il nostro sostegno ai Premi Letterari Gambrinus Mazzotti e Gambrinus Mazzotti Giovani conferma questa visione e siamo lieti della grande partecipazione di opere registrata.”

Le Sezioni del Premio

Le tre sezioni del Premio Gambrinus Mazzotti, dedicato ai “libri di montagna, alpinismo, esplorazione – viaggi, ecologia e paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra sulle Venezie sulla civiltà veneta,” sono: “Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e guide,” con 66 volumi; “Ecologia e Paesaggio,” con 55 opere; e “Artigianato di tradizione,” con 11 partecipanti. Complessivamente, 72 case editrici sono rappresentate.

L’entusiasmo dei giovani

Il Premio Gambrinus Mazzotti Giovani, nazionale dall’anno scolastico 2021/2022, è alla sua 17esima edizione e ha ricevuto 50 elaborati, con 33 testi per la Sezione Letteraria e 17 video per la Sezione Multimediale. Gli studenti provengono da 6 regioni italiane (Lazio, Piemonte, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto) e hanno sviluppato il tema “Artigianato, plurale e femminile.”

La giuria e la selezione dei vincitori

Le Giurie, composte da esperti e studiosi di grande rilevanza, selezioneranno un vincitore per ciascuna sezione del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti, che riceverà un premio di duemila euro. La Giuria del Premio Gambrinus Mazzotti Giovani, formata da scrittori, critici letterari, giornalisti, insegnanti e rappresentanti di enti e associazioni, sceglierà un vincitore per la Sezione Letteraria e uno per quella Multimediale.

Annuncio dei vincitori

L’annuncio dei vincitori di entrambi i premi avverrà a ottobre.

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria del Premio Letterario Gambrinus Mazzotti:

Tel. 0422 855609, [email protected], www.premiomazzotti.it.