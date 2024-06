Gastronomia sostenibile per una spesa Green

A Treviso si onora la Giornata della Gastronomia Sostenibile: il nostro mercato coperto è il luogo ideale per una spesa Green.

TREVISO – “Una giornata che onoriamo ogni giorno nei nostri mercati di Campagna Amica e in particolare in quello coperto di Piazza Giustinian, che è un vero biglietto da visita della nostra sostenibilità che quotidianamente raccontiamo con i fatti ai consumatori che ci scelgono” spiega Coldiretti Treviso. Questo è ciò che sta alla base della Giornata della Gastronomia sostenibile, che si festeggia oggi 18 giugno.

Fare la spesa a chilometri zero in filiere corte, con l’acquisto di prodotti locali, taglia del 60% lo spreco alimentare rispetto ai sistemi alimentari tradizionali, secondo una analisi della Coldiretti sulla base dello studio Ispra. Ma la vendita diretta dal contadino consente anche di abbattere le migliaia di chilometri che frutta e verdura stranieri percorrono in media prima di giungere sulle tavole, tutelando così l’ambiente con la riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla combustione di benzina e gasolio.

I mercati contadini

L’Italia vanta la presenza della più grande rete organizzata di mercati contadini, con circa 15mila agricoltori coinvolti in oltre 1.200 farmers market di Campagna Amica. Oltre ad essere luoghi di commercio, questi mercati sono diventati importanti centri di divulgazione del prodotto, contribuendo a diffondere una corretta cultura alimentare basata su qualità, sicurezza e legame con il territorio, in linea con i principi della Dieta Mediterranea. Tuttavia, questa tradizione è minacciata dalla crescente diffusione di sistemi come il Nutriscore, che penalizzano le eccellenze del made in Italy a tavola.

I mercati contadini sono un’autentica vetrina dell’agricoltura italiana, considerata la più green d’Europa, con numerose specialità ottenute secondo regole tradizionali tramandate nel tempo. Il Paese vanta anche 325 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg. Inoltre, l’Italia si distingue per la leadership nel settore biologico, con circa 86mila aziende agricole biologiche e una percentuale irrisoria di prodotti agroalimentari nazionali con residui chimici non conformi, ben inferiore a quella dei prodotti importati. Tali dati sono emersi da elaborazioni Coldiretti basate su dati Efsa.