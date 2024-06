Connessioni di Rete contro la violenza

Si chiama “Connessioni di Rete” l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, promossa dal Tavolo Interistituzionale per il Contrasto alla Violenza sulle Donne di Treviso

Treviso – Nella mattinata di oggi, 18 giugno 2024, si è svolto il primo degli incontri previsti dal progetto “Connessioni di Rete”. L’incontro, nella prestigiosa cornice della sede dell’Arma di “palazzo Zuccareda”, è stato coordinato dei Carabinieri del Capoluogo e dell’Unità Operativa Prevenzione Violenza del Comune di Treviso.

Il Tavolo Interistituzionale per il Contrasto alla Violenza sulle Donne, coordinato dall’Unità Operativa Prevenzione violenza del Comune di Treviso, è composto da rappresentanti di varie istituzioni, enti e associazioni dell’Ambito territoriale Ven_09 sinergicamente impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

Connessioni di Rete

Il progetto si articolerà in una serie di incontri territoriali per “addetti ai lavori”. Tre sono in programma, nei mesi di giugno e settembre, rispettivamente a Treviso e due in altre località della provincia, finalizzati a promuovere la conoscenza reciproca, le risorse e i servizi della Rete Antiviolenza presenti nel territorio. Questione di primaria importanza, si vuole implementare la condivisione delle procedure attivabili in presenza di situazioni di maltrattamento e violenza sulle donne, anche alla luce dei recenti interventi del legislatore in materia.

I partner

I partner del progetto sono il Comando Provinciale Carabinieri, la Questura ed il Comune di Treviso, i Centri Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, Centro delle Donne Libere dalla violenza di Quinto di Treviso (Coop. La Esse), Stella Antares di Montebelluna (Coop. Una Casa per l’uomo), N.I.L.D.E. di Castelfranco Veneto (Coop. Iside), Centro Antiviolenza di Vittorio Veneto (Comune di Vittorio Veneto),

Centro per Autori di Violenza Cambiamento Maschile (Coop. Una Casa per l’Uomo), Progetto Casa Luna Treviso (Coop. La Esse – Domus Nostra).

Dopo gli indirizzi di saluto del Comandante Provinciale, Colonnello Ribaudo, e dell’Assessore del Comune di Treviso Tessarolo, l’incontro di oggi ha visto un importante momento di confronto “operativo” tra i partecipanti, Sono impegnati quotidianamente nel contrasto a violenze e maltrattamenti in danno di donne e minori.

Nella circostanza, tutti i presenti, Comandanti delle Stazioni Carabinieri delle Compagnie di Treviso e Montebelluna, operatori del “112” e del Pronto Intervento dell’Arma, operatori delle “Volanti “e della Squadra Mobile della locale Questura, personale di Polizia Locale, centri antiviolenza, Centro per uomini autori di violenza e della citata unità operativa del Comune di Treviso, sono davvero “entrati in connessione”, come auspicato nel titolo del progetto, scambiandosi, forti delle rispettive competenze e professionalità, esperienze concrete e conoscenze frutto del loro quotidiano operare al servizio della collettività e, in particolare, delle vittime di abusi.

La finalità del progetto, come auspicato dai promotori, è proprio quella di affrontare la problematica della violenza di genere in un’ottica che promuova una sempre maggiore integrazione nell’ambito degli interventi in favore di chi subisce violenze e maltrattamenti e che veda l’adozione di “buone prassi” comuni tra i vari attori chiamati a dare risposte tempestive e risolutive ad una problematica che, come anche recenti episodi confermano, rimane emergenziale su tutto il territorio nazionale.