Via Don Bosco si fa bella

Partono i lavori di riqualificazione del centro città

MOGLIANO VENETO – Il centro di Mogliano si rifà il look. A settembre partiranno i lavori di riqualificazione dalla Chiesa di Santa Maria Assunta al Terraglio. Lo annuncia con una lettera inviata alla cittadinanza ed agli operatori economici il sindaco Davide Bortolato, ripercorrendo l’iter che ha portato all’assegnazione del fondo PNRR per la rigenerazione urbana.

“Il Comune di Mogliano Veneto è risultato assegnatario di un importante finanziamento PNRR di rigenerazione urbana (2,845 milioni di euro), che permetterà la completa riqualificazione di Via Don Bosco con rifacimento dei sottoservizi (smaltimento acque meteoriche, acquedotto…) e la posa della nuova pavimentazione in pietra dal fronte del Duomo fino al Terraglio, creando finalmente un centro degno della nostra Città e senza barriere architettoniche” spiega il sindaco nella lettera.

“L’inizio dei lavori, che inevitabilmente comporteranno dei disagi, è previsto a partire dal 16/09/2024. I lavori saranno preceduti da alcune opere propedeutiche che inizieranno il 1 Luglio p.v. relative alla modifica della segnaletica, alla messa in sicurezza ed adeguamento di Via Tavoni e del relativo incrocio con il Terraglio.” Il progetto è già stato presentate e condiviso con la cittadinanza e i commercianti nelle Assemblee del 07/12/2022, del 17/01/2023 e del 26/04/2023.Prossimamente verrà organizzato un altro incontro pubblico per illustrare nel dettaglio il programma dei lavori.

Spostamento dei mercati

Con l’inizio delle opere in Via Don Bosco, a partire dal 16 Settembre e fino ad ultimazione, sarà effettuato lo spostamento provvisorio dei mercati:

il mercato settimanale del lunedì, per la parte interessata dai lavori, verrà spostato in parte in Piazza Pio X ed in parte nel parcheggio di Via 4 Novembre.

il mercato per la vendita di prodotti agricoli del venerdì verrà spostato nel parcheggio di Piazza Donatori di Sangue in continuità con il mercato minore dello stesso giorno.

L’amministrazione darà le necessarie informazioni in merito alla collocazione temporanea delle varie attività interessate dallo spostamento.

Conclude il sindaco Bortolato: “Scusandomi fin da subito per gli inevitabili disagi derivati dai lavori, sarà premura di questa Amministrazione dedicare quanta più attenzione ed impegno per ridurre il più possibile le interferenze e per limitare le tempistiche dei cantieri. Lavoriamo tutti assieme per una Mogliano sempre più funzionale e bella!”