Errigo d’oro e tripletta sciabola

Ai Campionati Europei di scherma Arianna Errigo vince la medaglia d’oro nel fioretto. Tripletta azzurra nella sciabola maschile

BASILEA – Seconda giornata di medaglie ai Campionati Europei Assoluti 2024 di scherma a Basilea. Dopo la tripletta di medaglie di martedì, ecco un’altra giornata ricca di emozioni e di podi. La portabandiera ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi, Arianna Errigo, sale sul tetto d’Europa per la terza volta in carriera a sette anni da Tbilisi 2017. Giornata storica anche per la sciabola maschile con una leggendaria tripletta. Vince Michele Gallo in una finale tutta azzurra con Luca Curatoli. Bronzo per Gigi Samele.

Ben diciannove anni sono passati dall’ultimo successo continentale nella sciabola individuale. A Zalaegerszeg 2005 fu Aldo Montano a salire sul gradino più alto del podio. Questa volta a essere incoronato Re d’Europa è il ventitreenne Michele Gallo, trionfatore in un unico derby italiano con Luca Curatoli (al terzo podio) e in compagnia del capitano Gigi Samele, oggi di bronzo.

Tripletta sciabola

Una giornata da incorniciare per gli azzurri. Nel tabellone da 32 si sono imposti per 15-11 sia Curatoli sullo spagnolo Fernandez Blanco che Samele sull’ucraino Tsap. Gallo invece batte il rumeno Nitu con il punteggio di 15-10. Negli ottavi capolavoro di Samele che in rimonta ha sconfitto per 15-12 il georgiano e numero 1 del mondo Sandro Bazadze, con Curatoli a battere 15-11 il rumeno Ursachi, e Gallo a dominare 15-3 l’ungherese Rabb.



Batticuore il giro dei quarti di finale che ha dato la certezza di un tris di medaglie mai verificatosi per la sciabola azzurra. Per primo ha esultato il veterano Gigi Samele: il foggiano non ha lasciato scampo con un eloquente 15-5 al rumeno Dragomir. Poi è toccato al “vice capitano” del team Luca Curatoli: il napoletano ha superato per 15-10 il francese Pianfetti. Infine il più giovane del terzetto sul podio, il salernitano Michele Gallo che ha chiuso sul 15-10 un match strepitoso contro l’altro transalpino Apithy.

Ma è nelle semifinali che si costruisce la storica tripletta. Curatoli vince per 15-3 il derby azzurro con Samele. Gallo chiude sul 15-6 il suo ennesimo match perfetto contro Jean Philippe Patrice. Regalandoci per la prima volta nella storia una finale tutta italiana nella sciabola maschile. Vince Gallo 15-10. E ora via, verso Parigi.

Il neo campione Europeo ha così commentato la storica vittoria:

“Una gioia immensa vincere un Europeo 19 anni dopo un campione straordinario come Aldo Montano. Ed è fantastico farlo nel giorno in cui ha trionfato anche Arianna Errigo, la nostra portabandiera alle Olimpiadi, nonché su uno storico podio con tre sciabolatori azzurri“.

Errigo d’Oro

Sciabolatori da urlo, ma l’Inno di Mameli suona per la terza volta in due giorni di Europeo anche per il fioretto. È l’eterna campionessa Arianna Errigo a compiere l’ennesima impresa di una carriera impressionante. La fuoriclasse della scherma azzurra festeggia così il Tricolore ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in qualità di “Portabandiera” italiana a Parigi 2024 vincendo per 15-10 la finale contro l’ucraina Myroniuk dopo una rimonta pazzesca.

“Fantastico vincere dopo le emozioni vissute al Quirinale. E ora si può dire che, con me e Gimbo Tamberi, l’Italia ha scelto come alfieri anche due campioni d’Europa in carica. Un po’ come lui, in finale, ho messo del pathos…“.

Il cammino di Arianna Errigo è iniziato con un en plein di vittorie nella fase a gironi: da numero 1 del tabellone la lombarda ha dominato prima contro la rumena Calugareanu (15-7) e poi con la tedesca Behr (15-1). Nel derby azzurro contro Martina Favaretto, la capitana della squadra delle fiorettiste azzurre si è poi imposta per 15-9.

In semifinale Ary ha trovato la britannica Carolina Stuchbury, lottando punto su punto, fino all’ultima stoccata, quella decisiva del 15-14 che le ha regalato il pass per la finale. Nell’ultimo atto contro l’ucraina Dariia Myroniuk l’azzurra è stata sotto anche di sei stoccate ma con una rimonta impressionante ha riportato il match dalla sua parte vincendo l’oro europeo con il punteggio di 15-10.



Tra le fiorettiste del CT Stefano Cerioni, 7° posto per Martina Favaretto, beffata dal tabellone che le ha proposto la sfida azzurra per il podio con Arianna Errigo, mentre si sono fermate agli ottavi di finale la campionessa uscente Martina Batini e l’oro iridato Alice Volpi, che hanno chiuso rispettivamente in 9^ e 13^ posizione.

Italia in volo nel Medagliere, in testa con sette medaglie di cui tre d’oro. Oggi sulle pedane della St. Jacobs Halle la terza giornata dei Campionati Europei Assoluti Basilea 2024 proporrà le gare individuali di spada maschile e sciabola femminile. Per l’Italia i quattro spadisti in pedana saranno Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Nella sciabola femminile, invece, toccherà alle azzurre Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi.

Fasi finali dalle ore 18 con diretta su RAI Sport ed Eurosport.

Photo Credits: Federscherma.it