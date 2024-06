Donne Imprenditrici alla Camera dei Deputati

La start-up veneziana ha presentato il proprio progetto a Palazzo Montecitorio

ROMA – Evidenziare i successi raggiunti e le attività intraprese, nonché sensibilizzare il pubblico e le istituzioni riguardo all’importanza di supportare l’imprenditoria femminile in Italia. L’opportunità, per la start-up innovativa veneziana Donne Imprenditrici Srl, di esporre il proprio progetto alla Camera dei Deputati di Roma si è presentata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 giugno.

Guarda il video su YouTube.

Donne Imprenditrici Srl è una start-up innovativa nata presso il VEGA Incubatore di Venezia, in risposta alla pandemia di COVID-19, guidata dalla CEO Giorgia Bonotto che, come ha ben spiegato, comprende una comunità di donne determinate, originariamente fondata come Imprenditrici Venete e ora estesa a livello nazionale grazie al sostegno ottenuto tramite un Fondo Perduto, finanziato attraverso due Bandi Nazionali da INVITALIA, che promuove l’empowerment femminile e la parità di genere.

“Siamo partite in quattro, cinque amiche e pochi giorni dopo ci siamo trovate ad essere in circa 6000 donne – spiega Giorgia Bonotto – e questo ci ha fatto capire che c’era bisogno di un luogo in cui essere informate correttamente, dove le donne potessero essere fautrici del loro destino. Così da un ambito regionale Veneto il progetto si è ampliato a livello nazionale”.

La start-up veneziana offre una vasta gamma di servizi per supportare le donne in ogni fase del loro percorso imprenditoriale, dalla consulenza personalizzata alla formazione continua, dai corsi di leadership al marketing digitale. Il cuore dell’attività è rappresentato dalla piattaforma online www.donneimprenditrici.com, dove le imprenditrici possono accedere a risorse preziose e partecipare a eventi formativi e di networking.

Il progetto conta attualmente quasi 600 imprenditrici coinvolte, supportate da una community social con oltre 7.000 iscritte.

Sostenendo l’innovazione e la crescita sostenibile delle imprese femminili a Venezia e in tutta Italia, Donne Imprenditrici Srl contribuisce a valorizzare il Made in Italy e l’artigianato locale, con l’obiettivo primario di promuovere l’empowerment delle donne nel mondo imprenditoriale, fornendo loro gli strumenti necessari per eccellere. La start-up mira anche a sensibilizzare la società sull’importanza di una parità di genere effettiva, abbattendo i pregiudizi e le barriere che limitano le opportunità professionali delle donne.