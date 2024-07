Elena Donazzan vola a Bruxelles

La Donazzan saluta Palazzo Balbi e si prepara a volare al Parlamento Europeo: “Sarò sempre legata alla nostra regione e il mio nuovo ruolo mi consentirà di portare il modello veneto in Europa”

VENEZIA – Questa mattina, dopo 19 anni a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto, l’assessore al Lavoro, istruzione, Formazione professionale, Pari Opportunità, Elena Donazzan, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta regionale. Andrà a rivestire l’incarico di Parlamentare europeo.

Questa mattina, insieme ai direttori delle Direzioni regionali di riferimento, ha voluto tracciare un bilancio di fine mandato. “Ho avuto il grande privilegio per 19 anni di lavorare nella più bella amministrazione che ci possa essere – ha detto – e di essere alla guida di un assessorato che ha a che fare con la vita delle persone, della loro crescita, fatta di attese e di aspettative, ha sottolineato l’assessore Donazzan. In questi anni, grazie al lavoro degli uffici regionali, di tutti i dipendenti, funzionari, dirigenti con cui ho collaborato, abbiamo incrociato lo sguardo di milioni di persone a cui abbiamo cercato di dare risposte, supportato i cambiamenti, in un legame sempre molto stretto con il nostro territorio”.

La Donazzan ha quindi ringraziato il presidente Zaia, che per tre volte l’ha confermata nella squadra, assegnandole le deleghe all’Istruzione, Formazione, Lavoro, Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare, Servizi veterinari, Protezione civile, Caccia.

“Il secondo ringraziamento va ai direttori delle strutture regionali: se sono cresciuta personalmente e professionalmente lo devo alle persone con cui ho lavorato”.

La Donazzan lascia un’eredità importante, fatta di risultati concreti e relazioni improntate sulla correttezza e l’assunzione di responsabilità. “Lascio innanzitutto una buona amministrazione, come dimostra la programmazione e rendicontazione dei Fondi europei. C’è stato un momento in cui qualcuno ha insinuato che ci fosse stata una mala gestio: non solo non era vero, ma la Commissione europea ha sempre plaudito alla gestione dei fondi europei della Regione Veneto, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo”.

“L’ innovazione – ha aggiunto – è la parola chiave che ha guidato questo lungo percorso in Regione. Con i nostri progetti abbiamo profondamente inciso nella formazione professionale. Siamo la Regione più inclusiva e più capace di accogliere le persone, in particolare le più fragili. Abbiamo ottenuto risultati molto importanti sulla dispersione scolastica: 9% contro il benchmark europeo che è al 10%”.

La Donazzan ha ricordato anche la realizzazione di una delle migliori filiere verticali della formazione d’Italia: avviata nel 2011 con 6 corsi ITS, ora ne conta ben 100. Infine, due parole spese sul lavoro: dopo la crisi di Lehman Brothers, il Veneto subì uno shock. La soluzione sono state le work experience, con il rafforzamento dei centri per l’impiego, i Lavori di Pubblica utilità e l’Unità di Crisi con cui sono stati gestiti 330 tavoli di crisi totali.

“Ho cercato di chiudere tutte le questioni aperte – l’ultima nel pomeriggio con Ceramiche Dolomite – ma sarò sempre legata alla nostra regione e il mio nuovo ruolo mi consentirà di portare il modello veneto in Europa” ha concluso.