Eccezionali presenze alla Mostra dell’Asparago

Alla 27 ma Mostra dell’Asparago di Badoere, anche eccezionali presenze….

Zero Branco – La Pro Loco di Zero Branco Aps ha inaugurato con il taglio del nastro e la benedizione la 27^ Mostra dell’Asparago di Badoere Igp. Nella cornice di via Martiri della Libertà, vestita a festa, c’era la presenza di numerose Autorità e degli Ispettori Nazionali Unpli per la certificazione Marchio Sagra di Qualità.

Eccezionali presenze

L’esposizione della ricca mostra, con asparagi bianchi e verdi di Badoere IGP, tra fiori e colori, ha visto anche la sfilata delle Majorettes Bluebell.

Figuranti in costume dei Colmelli Zario, del coro Palio e della Banda Luise e Scattolin, hanno dato il via alla grande di questo secondo appuntamento della rassegna Germogli di Primavera.

Migliaia i visitatori che sono passati nella tensostruttura nel primo fine settimana della Mostra dell’Asparago di Badoere IGP, per degustare le varie specialità a base di asparagi preparate dagli instancabili volontari.

Eccezionale la presenza, sabato sera, anche di S.E. Mons. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso. Il “Vescovo del sorriso” che con Don Davide e le collaboratrici pastorali, in mezzo alla gente ha salutato tutti, regalando sorrisi, strette di mano e carezze ai bambini. Ha inoltre ringraziato tutti i volontari della Pro Loco di Zero Branco per il loro impegno a favore della comunità.

Domenica speciale dedicata anche agli ospiti della Casa di Riposo di S. Maria di Zairo e ai pensionati, che nel pomeriggio sono stati allietati dallo spettacolo emozionante del coro Mani Bianche di Vedelago.

Anche il Presidente della Pro Loco di Zero Branco Andrea Lunardi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti i volontari, all’Amministrazione Comunale e alle Associazioni che collaborano attivamente per la riuscita della festa

Gli appuntamenti

La manifestazione prosegue dal 18 al 21 aprile con altre …eccezionali presenze e importanti eventi musicali, come cavalcate con i pony, luna park e laboratori per i bambini, esibizione di scuole di ballo e di fitness. E sempre, l’ottima cucina e pizzeria a base di asparagi.

Va ricordato che le prenotazioni e le informazioni sono possibili tramite whatsapp 3927435520 e sul sito http://asparago.prolocozb.it

La biciclettata di sabato 20/4 in collaborazione con Unpli, ha bisogno di una prenotazione obbligatoria al 328 2387520 oppure su [email protected]. Ci sarà anche un finale a sorpresa.