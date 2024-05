Doppietta per gli Azzurri al Sei Nazioni. È di Alyssa D’Incà la meta più bella dell’edizione 2024 del Guinness Women’s Six Nations.

Continuano le soddisfazioni per le Nazionali di Rugby italiane. Dopo la premiazione di Lorenzo Pani per la meta più bella del Guinness Six Nations 2024, ecco che anche nella controparte femminile viene premiata una meta azzurra.

L’organizzazione del Six Nations ha annunciato infatti la vincitrice del premio “Try Of The Championship” per l’edizione 2024 del Guinness Women’s Six Nations 2024. A trionfare è stata la trequarti centro/ala, in forza a Villorba, Alyssa D’Incà (26 caps in Azzurro), con la seconda meta segnata lo scorso 14 aprile a Parigi nella partita con la Francia.



Bellissima la corsa dell’azzurra, abile a ricevere un passaggio da Emma Stevanin all’interno dei propri 10 metri e a schiacciare in meta dopo uno slalom di sessanta metri. Un doppio ambito riconoscimento che fa il pari con quello vinto dal trequarti delle Zebre con la meta segnata a Cardiff nell’ultimo turno del Guinness Men’s Six Nations.

Le altre candidate per il premio Try of the Championship del Guinness Women’s Six Nations erano Annaëlle Deshaye (Francia), per la meta segnata con l’Italia; Ellie Kildunne (Inghilterra) per la sua marcatura contro il Galles e Abby Dow (Inghilterra) per la meta segnata all’Irlanda.

A vincere alla fine però è stata la ventiduenne bellunese, autrice di tre mete nel corso del Torneo.

Photo Credits: federugby.it