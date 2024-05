Campionato nazionale di Karate a Padova

Sabato 18 e domenica 19 maggio, 400 atleti e 50 società sportive da tutta Italia arrivano a Padova per un evento sportivo di rilevanza nazionale.

PADOVA – Sarà il Pala Antenore di Piazza Azzurri d’Italia a rappresentare il palcoscenico prediletto per più di 400 atleti e atlete di 50 società sportive provenienti da diverse regioni d’Italia. Nelle due giornate di gara si sfideranno ragazzi e ragazze di tutte le categorie agonistiche, all’interno delle specialità Kata (forme) e Kumite (combattimento).

Per questa tappa veneta è confermata la presenza della delegazione dei responsabili nazionali UISP della disciplina. L’evento rappresenta non solo una piattaforma competitiva per atleti di alto livello, ma anche un’espressione dei valori UIP, dove il raggiungimento del risultato sportivo va di pari passo con i principi fondamentali: correttezza, lealtà sportiva, rispetto per sé e per gli altri, osservanza delle regole e stima reciproca.

«È in questo spirito che Uisp ha aderito anche alla Carta Etica dello Sport Veneto – commenta il presidente Claudio Boato – al fine di dare più forza alla promozione di una sana cultura dello sport che deve essere inteso come strumento di educazione a corretti stili di vita e a sani principi di solidarietà, inclusione e amicizia».

«Un evento che rappresenta un’opportunità straordinaria per i praticanti di questa disciplina di dimostrare il loro talento, impegno e determinazione sul palcoscenico nazionale» sono le parole dell’assessore allo Sport, Diego Bonavina, che ringrazia tutti gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e gli organizzatori.

«Il karate non è solo uno sport, ma anche una disciplina che promuove valori fondamentali come il rispetto e la lealtà. Il Campionato Nazionale non solo metterà in mostra l’eccellenza atletica, ma anche il rispetto reciproco e lo spirito di fair play che sono al cuore del karate. Auguro a tutti i partecipanti un’esperienza gratificante e piena di successi».



Le gare

Il calendario di gare si apre sabato 18 maggio alle ore 14:00 con le gare maschili e femminili del Kata della categoria cinture nere. Alle 16:00 è la volta delle cinture gialle/arancio, alle 16:30 quelle verdi/blu e marroni. La giornata si conclude con le gare delle Squadre di seria A e B, delle giovanili. Infine, anche la categoria amatori.

Domenica 19 maggio, dalle 9:30 alle 14:00, il programma prevede gare maschili e femminili per tutte le categoria del Kumite per esordienti, individuale e squadre femminili (Cd peso minimo 40 Kg./ Sp-Ju-Sen peso minimo 45 Kg.) e maschili (peso minimo 50 Kg. / Sp-Ju-Sen peso minimo 55 Kg.)

L’evento è organizzato dal comitato UISP Padova con il patrocinio del Comune di Padova. Main sponsor Innova srl.