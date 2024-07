Due leoni per due repubbliche: mostra a Ca’ Sagredo di Venezia

Ca’ Sagredo ospita una mostra che celebra l’arte di Elisabetta Rogai, mettendo in luce il legame tra due città iconiche, Firenze e Venezia, attraverso simboli potenti e riflessioni contemporanee

VENEZIA – A Ca’ Sagredo di Venezia, una mostra interamente al femminile presenta due leoni simbolici: uno alato che espone con fierezza il Vangelo di San Marco, l’altro seduto con una zampa su uno scudo con un giglio rosso. Questi leoni, rispettivamente posizionati in Piazza San Marco a Venezia e nell’Arengario di Palazzo Vecchio a Firenze, rappresentano il cuore dell’esposizione “Due Leoni per Due Repubbliche” della pittrice Elisabetta Rogai, curata da Olga Mugnaini e Federica Rotondo.

La mostra proseguirà fino all’11 agosto 2024, in concomitanza con la 60a Biennale Internazionale d’Arte. Questo evento esplora le connessioni tra due città rinomate per la loro storia e bellezza contemporanea. L’evento mette in luce il ruolo dell’arte come strumento di pace, iniziando da Firenze e proseguendo attraverso la Toscana fino a Venezia.

La mostra “Due Leoni per Due Repubbliche” non solo presenta tesori artistici, ma sottolinea anche le storiche alleanze e le sfide moderne condivise da queste due città, come il problema dell’overtourism e la necessità di tutelare l’ambiente e il patrimonio culturale, temi centrali anche per la 60a Biennale di Venezia.

Elisabetta Rogai, fiorentina attenta ai cambiamenti del mondo, utilizza simboli storici come il Leone di San Marco e il Marzocco di Firenze per rappresentare il legame tra le due città. Attraverso le sue opere, Rogai affronta temi di sostenibilità e responsabilità verso il patrimonio dell’umanità, evidenziando l’urgenza di proteggere questi tesori per le future generazioni.

Venezia e Firenze, entrambe protette dall’UNESCO, sono al centro di questa mostra che ha richiesto il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e dell’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale-UNESCO. Durante l’esposizione, il 10 agosto si celebrerà anche la “Giornata Mondiale del Leone” su iniziativa del WWF, evidenziando la connessione tra la preservazione degli animali e quella delle città simbolo.

La mostra comprende 28 opere pittoriche di Elisabetta Rogai, tra cui 20 tele (cinque delle quali su denim) e otto schegge di marmo bianco di Carrara. Tra le opere esposte, vi sarà anche un grande Autoritratto dell’Artista e il “Dante infernale” del 2021. Queste opere, molte delle quali inedite, riflettono le nuove ricerche e sperimentazioni tecniche di Rogai.

Elisabetta Rogai, una delle artiste contemporanee toscane più affermate, ha rappresentato l’arte toscana in tutto il mondo, dagli USA alla Cina. Con la sua tecnica di EnoArte, utilizza vino rosso e bianco per creare dipinti unici che evolvono nel tempo. Le sue opere, che spesso raffigurano figure femminili e animali, sono esposte in collezioni internazionali prestigiose.

Info Mostra

Elisabetta Rogai, “Due Leoni per Due Repubbliche” dal 07.07.2024 – 11.08.2024, Ca’ Sagredo Campo Santa Sofia, 4198/99, Venezia.

Mostra curata da Olga Mugnaini e Federica Rotondo.

Orari: tutti i giorni ore 10 – 20.

Ingresso libero.

Catalogo a cura di Olga Mugnaini e Federica Rotondo.