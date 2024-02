Soggiornare una notte gratis in tutta Italia? Ecco come

Sabato 2 marzo è il B&B Day. Per l’occasione sarà possibile soggiornare gratuitamente in moltissime strutture d’Italia, prenotando almeno un’altra notte.

ITALIA – Vi piacerebbe dormire una notte gratis in tutta Italia? Segnate in calendario la data del 2 marzo, giornata in cui si celebra l’ospitalità dei Bed and Breakfast del nostro meraviglioso Paese. Per l’occasione, tantissimi B&B di tutta Italia offriranno a titolo gratuito la notte del 2 marzo a chiunque prenoterà un soggiorno di due o più giorni in quello stesso weekend. ⁠Viaggiatori da ogni angolo d’Italia – e del mondo – avranno quindi l’opportunità di godere di una notte gratuita in uno dei tanti B&B che aderiscono all’iniziativa, consultabili sul sito dell’iniziativa bbday.it⁠.



Dalle baite in località di montagna alle eleganti ville storiche nobiliari, dai casali rustici immersi nella campagna alle accoglienti abitazioni nei centri storici o nei borghi più suggestivi d’Italia, il B&B Day si conferma un’occasione di viaggio e scoperta a cui è difficile rinunciare. Fedele alla tradizione che lo ha visto nascere nel 2007, è anzi l’input ideale per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza di viaggio diversa, lontana dalle rotte più battute e vicina al cuore pulsante dell’Italia più vera e inaspettata.